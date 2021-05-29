爆眼少女遭建制連日狙擊，醫管局亦被批鬥未有公開少女的醫療紀錄。專欄作家屈穎妍日前於《大公報》專欄中，疑「老屈」醫管局前年11月11日主動公佈西灣河中槍少年的資料，斥局方有雙重標準。醫管局今日（29日）澄清，有關報道中的資料非由局方提供，重申堅守保障病人私隱的原則。

屈穎妍前日（27日）於《大公報》專欄中，以「私隱的雙重標準」為題，批鬥醫管局未有公佈爆眼少女的醫療紀錄，質疑局方涉協助刻意隱瞞。文中屈更引述前年11月11日的一篇報道，稱醫管局當時「火速回覆」記者，詳述西灣河中槍少年的傷勢及資料，反問局方「中槍者的私隱，不用理會的嗎？」

醫管局今發聲明不點名反擊，澄清指局方對外公佈任何病人資料，一直嚴格遵守保障病人私隱的原則。局方指，根據當日新聞報道顯示，有關中槍人士的資料並非由醫管局公佈，不便評論新聞報道的其他來源，重申堅守保障病人私隱的原則。

翻查資料，屈穎妍引述的相信為《香港01》當日報道。報道指，局方表示中槍少年正在東區醫院接受手術，其餘有關少年傷勢等資料，則以「據了解」為首作報道。換言之，局方當時只表示少年入院及接受手術，傷勢等資料則並非由局方公佈。

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