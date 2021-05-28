【本報訊】兩名積怨20年、即將退休的「兩柴」消防隊目，前晚於竹篙灣消防局疑因「爭路行」爆發罵戰，繼而大打出手。兩人各自報警並由救護車送院，其後雙雙被警方以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕。據悉，兩名消防員目前正休假未被停職，消防處指會嚴肅處理事件。

均臨近退休 未被停職

涉案兩名消防隊目分別53及54歲，據知一人是前體能教練，另一人為消防前龍舟隊成員，兩人尚有兩三個月退休。據知兩人積怨20年，一直不和，至年前雙雙調到北大嶼山竹篙灣消防局駐守，同袍都關注二人會否發生爭執，今次打鬥事件更成為消防熱門話題，有指其中一人口碑甚差，前年反修例運動期間曾用手機拍下同袍支持抗爭言論向上司舉報。

事發前晚8時許，二人在局內洗衣房狹路相逢，據知當時因「爭路行」爭執，更手腳並用互毆，其中53歲消防隊目背、手及腰受傷，另一人腳、嘴角及背受傷，齊齊被警方拘捕及送院。

據知涉事兩人目前並無停職，消防處指兩名屬員涉嫌干犯刑事案件，現正接受警方調查。處方重申一向注重屬員的紀律和操守，對每宗違法及違紀個案必定嚴肅處理。

消防處職工總會副主席聶元風稱，消防員若犯事，局方一般先安排涉案員工休假及調離原有崗位，若衝突發生於非執行職務期間，處方一般只召開紀律聆訊，以決定是否進行紀律處分。若消防員干犯嚴重罪行，或相關行為影響政府聲譽，則交公務員事務局評估有關人員是否適合繼續任職公務員，以及長俸等安排。