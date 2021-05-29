「完善」選制修例雖如政權所願，在立法會以大比數通過，但港府高官繼續賣力推銷。財經事務及庫務局局長許正宇出席經港府大力整頓的香港電台節目，唱好香港金融稱優勢會越來越好，不擔心香港國際金融中心地位動搖，而創新及科技局局長薛永恒就呼籲本港青年要擁抱國家。

許正宇現身港台節目《談規劃、論選舉》時稱，去年第二季至今有逾500億美元流入香港，本港現有外匯儲備是貨幣基礎1.8倍。股市方面，今年首3個月首次公開發行（IPO）集資額約為1,370億港元，較去年同期增長近9倍，反映本港金融優勢越來越好。

薛永恒倡與內地城市「強強聯手」

薛永恒則指，內地十四五規劃支持香港作為國際科技創新中心，本港基本科研雖然非常強，但市場較細，應用科研及元件製造亦未到尖端水平，建議與內地城市「強強聯手」，做到「科技產業化，產業科技化」，優勢互補。

他又唱好大灣區發展，指政府推出的大灣區青年就業計劃相當受歡迎，未來可能擴展計劃到內地其他城市，認為內地很多省市都有很大發展潛力，包括大灣區、上海、北京，甚至海南，「其實都是機遇處處」。

出席節目時獲新任《議事論事》監製接待

薛永恒和許正宇今日出席節目時，都獲新任《議事論事》監製、港台前中文台長何重恩接待，而之後何重恩被問到有關《議事論事》突換主持一事，他未有回應問題就轉身離開。

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