立法會下周三審議修訂《醫生註冊條例》，行政會議成員張宇人表示會提出修訂案，包括將合資格免試註冊海外醫生，擴展至非香港永久居民、只需懂中或英文，以及除考慮醫生來自指定海外醫學院外，也考慮其工作經驗等。民建聯立法會議員葛珮帆表示，會認真考慮張的修正案，不過也要考慮政治現實，不會因政府現時保守的方案而否決。工聯會立法會議員麥美娟表示，會視乎政府的數據及修正案內容再作決定。

立法會下周三會就修訂《醫生註冊條例》進行首讀，政府建議合資格免試註冊的海外醫生，必須是香港永久性居民，而特別註冊委員會制訂海外醫學院名單時，會考慮醫學課程的教學語言、課程內容及國際排名等。海外醫生需獲專科資格，在公營機構最少工作5年，被評核表現滿意才獲免試註冊。

張宇人接受電台訪問後表示，會提出修訂案，包括將合資格免試註冊的海外醫生擴展至非香港永久居民，「係唔係可以永久性居民的子女，或者可以闊啲，唔使永久性居民都可以畀佢地嚟港行醫。學歷係唔係唯一準則呢？我哋淨係睇醫學院喺邊度讀，如果佢哋依家嘅工作地點、醫院都係好出名，點解你唔畀我嚟呢。第三樣，語言係唔係同樣要識講中英文呢，係唔係可以放寬，唔使兩文三語都識，淨係識中文或者識英文都可以畀佢地嚟呢？」

葛珮帆稱不會因政府方案保守而否決修例

民建聯立法會議員葛珮帆表示，民建聯黨團未商討是否支持張宇人的修正案，要先研究修正案措辭才決定投票取態。她指，支持引入合資格境外醫生，本港醫生嚴重不足下，引入境外醫生事在必行；政府的方案是好開始，但較保守，只限香港永久性居民可申請，擔心在全球醫生短缺下，是否能解決本港醫生短缺問題，需考慮是否有更開放的方案，吸引更多合資格醫生，尤其是專科醫生來港。不過她指，也要考慮政治現實，最後議案是否可通過，不會因為政府現時保守的議案而否決。

工聯會立法會議員麥美娟表示，會先研究張宇人修正案內容再決定是否支持。她指，原則上支持增加醫生供應，政府的方案是希望逐步增加來港醫生人數，故局限於香港永久性居民，但外界擔心未能令很多海外醫生可來港。上次與政府會面時，政府未能提供修例後預計來港的海外醫生人數，若政府方案能吸引足夠海外醫生來港，則不需要進一步放寬；但若政府方案只吸引很少數海外醫生來港，則可能會支持張的修正案。

醫學界早前批評當局修例引入非本地培訓醫生是未「止血」先「輸血」，食衞局局長陳肇始回應時強調，當局「止血」和「輸血」都同步進行。

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