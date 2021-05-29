立法會日前通過「完善」選制修例，美國國務卿布林肯發聲明批評中國，藉修例繼續破壞香港民主制度。內地官媒《人民日報》今日發表評論文章，不點名批評有美國政客對修例通過「如坐針氈」，「甚至煞費心思地發表所謂聲明，以造謠誣蔑手段給中國潑髒水，目的就是要給香港民主政治制度發展下絆子，為『反中亂港』留後門」。

稱通過選舉修例是「廣大香港市民心所向」

該篇題為《美方政治操弄的實質是破壞香港民主》的文章，強調「中國是法治國家」，香港通過今次修例「是貫徹落實全國人大有關決定及全國人大常委會修法精神的重要舉措」，亦「進一步確立『愛國者治港』新秩序」，揚言這是「廣大香港市民心之所向」。

對於立法會「以高票順利通過」修例，文章形容「這一順暢專業的立法進程充份說明，完善香港選舉制度得民心、順民意，是大勢所趨、不可阻擋」。

指美國應專注內務 不該對香港民主指手畫腳

文章繼而斥美國「動輒以香港民眾的『代言人』、香港民主的『守護者自居』」，不過「美方尚沒有認真聽取美國民眾的聲音」，例如美國疫情下有逾3,300萬病例、死亡病例約60萬，「位居全球首位」，認為「美方應當把更多精力放在本國事務上，而不是對香港民主如此指手畫腳、說三道四」。

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