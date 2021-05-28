【本報訊】民主派初選被指串謀顛覆一案，法官杜麗冰（圖）昨頒下拒絕毛孟靜和尹兆堅保釋的理由書。據判詞節錄，控方指毛孟靜積極參與初選，並在國際有影響力，曾就12港人事件誤導外媒。對於被指散佈8.31太子站傷者謠言和沒有根據下指控卧底警察破壞商店，毛向法庭解釋收到舉報和消息後評論事件和向當局提問，只是做記者工作。法官自言十分尊重記者，尤其是不偏不倚、準確報道的記者；惟未能確信毛保釋期間不會危害國家安全。

毛孟靜曾任職傳媒和立法會議員，其律師指她任內曾投票支持政府，去年政府曾邀請毛留任立法會，若她獲准保釋的話會退出政壇。律政司指，毛積極參與初選，戴耀廷就35+初選協議多次諮詢毛的意見，兩人亦有討論國安法，毛叫戴小心，可見毛以戴耀廷顧問身份在初選擔當關鍵角色。

控方指尹電腦藏港獨文宣

初選以外，控方引述毛接受多間外媒訪問的內容，例如前年說歡迎美國向絕望港人提供援助，去年指香港正經歷文化大革命情境。控方亦指毛誤導外媒，稱「12港人事件」旨在威嚇香港人，惟事實是12港人在潛逃期間被捕。

至於尹兆堅，其律師力陳他在立法會不是事事反政府，有積極貢獻，政府去年也有邀請他留任立會；尹參加初選不是為了癱瘓政府，不論他在初選說過甚麼，也只是競選言辭。律政司則指，尹所屬民主黨前年稱會呼籲國際制裁濫暴警察，國安法生效後尹繼續呼籲港人「向極權說不」，警方從其電腦找到港獨文宣，足見他有堅定的顛覆分裂意志。

法官杜麗冰認為，沒有充足理由相信毛和尹二人保釋期間不會危害國家安全。

案件編號：HCCP134、141/20