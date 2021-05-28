【本報訊】新界東北發展計劃陸續展開，被納入收地範圍的粉嶺北部馬屎埔村近年多次發生收地糾紛，更曾引起衝突。昨早大批地政總署人員、消防員和警員到馬屎埔村收地，村民認為相關政府部門安排失當，沒洽談沒賠償，直接斷水斷電和扑爛門窗，無奈離開家園。有上月曾中風老居民不滿當局只給15分鐘執拾行裝，一度激動怒吼。

嘆當局衰過地產霸權

今年1月底相關政府部門動員到馬屎埔村收地，至昨早9時許再有地政總署人員到場收地，馬屎埔村民關注組關漢貴稱，「今次咁大陣仗，因為要收嘅五間寮屋，全部係村代表、比較活躍嘅成員。」村內原先剩下十多戶居民，昨日行動清拆了五戶。

關強調去年開始，當局分階段收地，村民都願意配合，但高官拒絕開會商討，只到村內相關單位張貼遷出通告，他指清拆前須進行一系列程序，並非「噚日交文件，今日就上門拆屋」。

關與家人共有兩間寮屋，分別要於今年4月及7月交出，他指收屋後工人扑爛門窗，直斥當局強行收地手法，「與以前被地產霸權逼遷，有過之而無不及」。現時他與家人住在另一寮屋，他指「部門無回應、無跟進、零安置、零補償，現在只能等司法覆核。」

另一被收地的區先生夫婦不滿當局只給15分鐘執拾行裝，剛於上月中風的區先生昨日情緒激動怒吼，區太指「今日收屋都無話畀我哋聽，一嚟到就扑爛個窗，拆水錶電錶。成幾廿人企喺我門口，我哋點同佢哋鬥。」區太指雖早前獲派公屋調遷，但到昨晚仍未取得公屋鎖匙。

花農黃先生逾千呎農地及住屋亦要交回，他批評當局未回覆賠償，至日前才告知他要自行覓地經營花場，只能無奈搬走，但無處安放植物，損失慘重。