【法庭直擊】

【本報訊】就讀港大精算系、父親任職國家稅務總局的內地官二代男生，被指牽涉假公安騙財案，約見事主時遭埋伏探員拘捕，最終詐騙一事獲撤控，但因涉嫌反抗襲擊三名探員，被控三項襲警罪。案件昨續審，被告出庭自辯，自言當初誤墮電話騙局，相信騙徒為國內公安及委派他擔任臨時調查員協助調查跨境黑錢案。到達調查現場時，以為便衣警是犯罪集團首腦派來殺人滅口的爪牙，由於警察「無論便衣與否，精神面貌要好，身高體重比例要合標準」，故不相信他們是警察。

被告杜立衡（20歲）自辯稱去年8月接獲自稱「通訊管理局」的預錄來電，指他的電話號碼將被停用，他回電確認是否屬實，接聽女聲自稱收到深圳福田公安局指，被告的內地號碼涉及違反國安法案件，會將他其餘號碼凍結。被告後獲轉駁至所謂福田公安局，獲自稱江浩、楊斌、陶建平等聲稱公安或檢察院人員先後聯絡。

其中陶要求被告在檢察院內部網站輸入銀行賬號及資金等資料，聲稱鈔票上的編號對比可替他洗脫洗黑錢嫌疑。被告稱曾懷疑對方身份，但在Google搜尋器以關鍵字作比較，發現兩者網址幾乎一樣。陶又稱香港有多名像被告般涉案或被冒充身份的無辜者，需要被告協助送物資給他們，並叮囑被告提防遭犯罪集團首腦張健的爪牙殺人滅口。

辯方呈上被告去年被捕時從身上搜獲的公安證，證件姓名為杜立強。被告稱據陶指示，公安辦事要出師有名，所以獲發臨時調查證。證件中的相片是他在公安局續辦身份證時拍攝，令他更相信對方是公安，並相信自己獲委任為國安局調查員，協助調查跨境洗黑錢案，香港警方亦知情，不會阻撓。

指警身形髮型不合標準

至去年9月3日案發當日，陶的秘書叫被告送包裹往事主鄧伯住所，他會合鄧伯及尾隨他上樓，離開升降機便被擒，並遭三人包圍。被告稱以為是犯罪集團首腦的爪牙，大喊救命，極力掙脫自衞，提膝奪路逃跑後在防煙門再次被擒。

被告續指，他大喊：「甚麼事？甚麼事？我甚麼都沒做，你們幹甚麼？」對方沒回應，亦無表露身份，他感到後背受重擊，因而前傾跪倒並隨即趴在地上，順勢被人鎖上手銬，背部遭膝蓋重壓至少一分鐘，「胸腔特別痛」，不能呼吸。

大狀問他為何不相信對方是警察，被告解釋因父母工作關係，常接觸內地警察，「無論便衣與否，精神面貌要好，身高體重比例要合標準，不可能過瘦過胖，女警也不能留過長頭髮，尤其是拘捕任務的警察，另外男警最好寸頭。」他指負責拘捕的女警穿深藍長裙，有一把及腰長髮，他認為女警不會穿裙，更不可以染髮。案件下月4日續審。

案件編號：KTCC1556/20