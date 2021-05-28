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遇電騙以為國安有任務　官二代變「調查員」
涉反抗警察　辯稱誤會是犯罪集團

18分鐘前
■被告杜立衡昨出庭自辯稱以為便衣警是犯罪集團派來殺人滅口的爪牙。資料圖片

【法庭直擊】

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【本報訊】就讀港大精算系、父親任職國家稅務總局的內地官二代男生，被指牽涉假公安騙財案，約見事主時遭埋伏探員拘捕，最終詐騙一事獲撤控，但因涉嫌反抗襲擊三名探員，被控三項襲警罪。案件昨續審，被告出庭自辯，自言當初誤墮電話騙局，相信騙徒為國內公安及委派他擔任臨時調查員協助調查跨境黑錢案。到達調查現場時，以為便衣警是犯罪集團首腦派來殺人滅口的爪牙，由於警察「無論便衣與否，精神面貌要好，身高體重比例要合標準」，故不相信他們是警察。

被告杜立衡（20歲）自辯稱去年8月接獲自稱「通訊管理局」的預錄來電，指他的電話號碼將被停用，他回電確認是否屬實，接聽女聲自稱收到深圳福田公安局指，被告的內地號碼涉及違反國安法案件，會將他其餘號碼凍結。被告後獲轉駁至所謂福田公安局，獲自稱江浩、楊斌、陶建平等聲稱公安或檢察院人員先後聯絡。

其中陶要求被告在檢察院內部網站輸入銀行賬號及資金等資料，聲稱鈔票上的編號對比可替他洗脫洗黑錢嫌疑。被告稱曾懷疑對方身份，但在Google搜尋器以關鍵字作比較，發現兩者網址幾乎一樣。陶又稱香港有多名像被告般涉案或被冒充身份的無辜者，需要被告協助送物資給他們，並叮囑被告提防遭犯罪集團首腦張健的爪牙殺人滅口。

辯方呈上被告去年被捕時從身上搜獲的公安證，證件姓名為杜立強。被告稱據陶指示，公安辦事要出師有名，所以獲發臨時調查證。證件中的相片是他在公安局續辦身份證時拍攝，令他更相信對方是公安，並相信自己獲委任為國安局調查員，協助調查跨境洗黑錢案，香港警方亦知情，不會阻撓。

指警身形髮型不合標準

至去年9月3日案發當日，陶的秘書叫被告送包裹往事主鄧伯住所，他會合鄧伯及尾隨他上樓，離開升降機便被擒，並遭三人包圍。被告稱以為是犯罪集團首腦的爪牙，大喊救命，極力掙脫自衞，提膝奪路逃跑後在防煙門再次被擒。

被告續指，他大喊：「甚麼事？甚麼事？我甚麼都沒做，你們幹甚麼？」對方沒回應，亦無表露身份，他感到後背受重擊，因而前傾跪倒並隨即趴在地上，順勢被人鎖上手銬，背部遭膝蓋重壓至少一分鐘，「胸腔特別痛」，不能呼吸。

大狀問他為何不相信對方是警察，被告解釋因父母工作關係，常接觸內地警察，「無論便衣與否，精神面貌要好，身高體重比例要合標準，不可能過瘦過胖，女警也不能留過長頭髮，尤其是拘捕任務的警察，另外男警最好寸頭。」他指負責拘捕的女警穿深藍長裙，有一把及腰長髮，他認為女警不會穿裙，更不可以染髮。案件下月4日續審。

案件編號：KTCC1556/20

襲擊警務人員杜立衡電話騙案以欺騙手段取得財產
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