香港正式踏入禁書時代。有傳媒報道，康文署繼月初將港大學苑《香港民族論》、陳淑莊著作下架後，第三度以避免違反《國安法》為由，將16本書籍下架，書籍多與社會運動及中國有關。16本書籍中包括戴耀廷、朱耀明有份編寫的《公民抗命與佔領中環：香港基督徒的信仰省思》、學民思潮所著的《給穿過黑衣的人》、前立法會議員黃毓民的《予豈好辯哉》等。另外，突破季刊書誌《Breakazine!》講述反送中運動的兩期書誌，亦同樣無得留低。16本書籍全為《國安法》生效前出版的書籍，現時於公共圖書館網站上已沒有搜尋結果。《蘋果》正向康文署查詢。

全為《國安法》生效前出版

根據《頭條網》報道，康文署以檢討避免違反《國安法》為由，再次將16本書籍在公共圖書館下架。

16本書籍包括：

●戴耀廷、朱耀明、龔立人合著《公民抗命與佔領中環：香港基督徒的信仰省思》

●學民思潮 《給穿過黑衣的人》

●前立法會議員黃毓民《予豈好辯哉》

●政治評論員鍾祖康《來生不做中國人》

●公共專業聯盟政策召集人黎廣德《釋放香港》

●丁若芝《公民抗命》

●Andrew Kirk《公民抗命》

●商台主持人陳聰《愛港，是咁的！》

●彭順強《公民抗命三巨人：甘地、馬丁路德金、曼德拉》

●次文化堂社長彭志銘《打橫嚟講2：愛港不愛黨白皮書》

●周淑屏《生於亂世，有種責任》

●法國小說家費朗．帕洛夫（Franck Pavloff）所著、插畫家阿塗所繪的《棕國好狗》

●511被捕者中的83人和4名支援者所寫的《72511見證公民抗命》

●心理學科普平台Lo’s Psychology《社運心理學》

●突破書誌《Breakazine!》兩期講述反送中運動的書誌，包括第59期的《催淚香港》和第60期的《勇氣不滅—在極權時代直面恐懼》

《蘋果》於香港公共圖書館網站，嘗試搜尋以上16本書籍，發現全部已「被消失」。搜尋結果大多顯示「沒有符合的檢索結果」，部份則只顯示其他同名書籍，如《予豈好辯哉》，但已沒有黃毓民所著的一本。部份作者著作仍可供借閱，如彭志銘《打橫嚟講》1及3仍有館藏。至於《Breakazine!》仍有59項搜尋結果，部份期數仍可供借閱，但第59和60期則沒有搜尋結果。

龔立人質疑政府驚「唔夠紅」

與戴耀廷、朱耀明合寫《公民抗命與佔領中環》一書的中大神學院副教授龔立人，得知事件後笑指「大劑喇！」龔認為，佔領中環是香港一段重要的歷史，「如果對歷史有個尊重，係咪應該要保留呢段歷史呢？」他指，雖然各人對佔領中環看法有異，但認為公共圖書館的對象並非一小撮人，「公共圖書館要有個責任，無論係『藍』嘅、『黃』嘅、乜都好，都要顧及公眾整體利益同埋知情權」。

《公》早於2013年10月出版，對於會否認為康文署毋須追溯至舊書？龔認為，現時公務員和政府機構都害怕犯錯，故需急於表忠，「條線劃咗出嚟，但係咪需要去到下架呢？佢就係避免犯錯，即係驚唔夠『紅』」，但並不擔心自己因為此書而違反《國安法》。

至於將來寫作會否避免某些議題，龔坦言，現時不少作者寫作時都會「諗多一步」，「自己都會問多個問題，某啲寫作、議題係咪應該寫，或者放低少少呢？」他亦慨嘆現時社會已完全「染紅」，「點解無啲灰色地帶走下位呢？連國內都有，點解我哋會無咗呢個彈性同空間呢？」

彭志銘：而家係冇咗閱讀自由

次文化堂社長彭志銘形容，現時香港確實踏入「禁書時代」，「圖書館應該係免費閱讀，但而家係冇咗閱讀自由，即係由唔知咩人審查完、做個把關先畀你睇」。對於該書的內容，彭指，書中全為於一份傳統報章中刊登過的專欄合集，「嗰份報紙登嘅內容唔會去到好盡，根本唔係鼓吹反國家，咩港獨思想，嗰陣根本未有」。

《打橫嚟講2：愛港不愛黨白皮書》於2013年所寫、2014年出版，與《國安法》實施日期相距多年。彭坦言，是次事件對作者、出版界甚至讀者均製造一種寒蟬效應，「2014年個個都爭住寫（社運），我點知20年後會唔會仲俾人秋後算賬？如果我係讀者，以前買過嗰本書，睇完收埋喺屋企，點知你會唔會上嚟搜到，又話我有事？」

被問到會否擔心將來該書會被禁售，「點止賣呀！直頭會出都無得出」，他亦直言現時出版社和作家出書時都有較多顧慮。不過，他指自己並不擔心因此書違反《國安法》，「冇得擔憂，而家呢個香港係一個陌生嘅地方，唔係一個可以明白道理嘅地方」。

至於有兩期季刊被下架的《Breakazine!》，總編輯彭正雄回應《蘋果》時指，於今早才剛得悉事件，對康文署的安排不作評論。

屢次下架 至今至少涉34本書籍

自去年7月《港區國安法》實施後，康文署多次以避免違反《國安法》為由，將多本書籍下架。早於《國安法》生效數天後，康文署已將前立法會議員陳淑莊、前香港眾志秘書長黃之鋒、學者陳雲等著作下架。隨後於本月初，再將9本書籍下架，當中包括港大學生會學苑編著的《香港民族論》、政治評論家余杰的《納粹中國》、《卑賤的中國人》等著作。連同是次下架，由《國安法》生效至今，康文署已至少將34本書籍下架。

下架書目表：

●丁若芝《公民抗命》（2003年出版）

●Andrew Kirk、廉萍譯《公民抗命》（2005年出版）

●鍾祖康《來生不做中國人》（2007年出版）

●黎廣德《釋放香港》（2009年出版）

●黃毓民《予豈好辯哉》（2012年出版）

●學民思潮《給穿過黑衣的人》（2013年出版）

●陳聰《愛港，是咁的！》（2013年出版）

●戴耀廷、朱耀明、龔立人《公民抗命與佔領中環：香港基督徒的信仰省思》（2013年出版）

●511被捕者中的83人和4名支援者《72511見證公民抗命》（2014年出版）

●彭順強《公民抗命三巨人：甘地、馬丁路德金、曼德拉》（2014年出版）

●彭志銘《打橫嚟講2：愛香港不愛黨白皮書》（2014年出版）

●周淑屏《生於亂世，有種責任》（2015年出版）

●Franck Pavloff著、阿塗插畫、黃愛華翻譯《棕國好狗》（2015年出版）

●《Breakazine! 059：催淚香港》（2019年出版）

●《Breakazine! 060：勇氣不滅—在極權時代直面恐懼》（2020年出版）

●Lo’s Psychology《社運心理學》（2020年出版）

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