支聯會被禁舉辦「毋忘六四」遊行及六四維園燭光集會。社民連主席黃浩銘表示，社民連沒有特別就支聯會的集會或遊行去做呼籲，所以即使警方禁止支聯會的集會和遊行，對社民連沒有影響，將一如以往六四當日下午5時至8時，在銅鑼灣記利佐治街擺設六四街站，「佢冇話唔畀我哋擺街站、冇話禁止我哋去悼念六四、冇話禁止我哋去講去宣傳關於六四嘅訊息嘛！」

社民連街站一連兩日成員遇襲

社民連主席黃浩銘表示，本月已開始擺六四街站，「我哋連違反限聚令都不是」，但街站昨日和今日都有成員被打，強調不會懼怕，「呢啲暴力，政府會唔會出嚟譴責？」

他說，街站是希望港人毋忘六四，也毋忘「六九」。除悼念昔日逝世的民主鬥士外，現時不少手足仍在監獄，盼藉這日去紀念今日的民主鬥士，亦會繼續要求中共推行改革，「即係結束一黨專政、建設民主中國、釋放所有政治犯等」。

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堅持五大綱領：不認為「結束一黨專政」口號足以「顛覆國家」

對於「平反六四」等口號或違《國安法》，黃形容是「欲加之罪何患無辭」，不認為「結束一黨專政」或「平反八九民連」足以「顛覆國家」，社民連會繼續講五大綱領。

他指，政府去年明確表示「光復香港，時代革命」口號具有港獨含意，會違反《國安法》，但政府和警方連番被追問五大綱領中有無口號「唔講得」時卻含糊其詞，若有人因此而被捕，「咁公唔公道？喺香港人心裏面，大家都知咩事啦」。

區議員擬快閃派白色番梘花和蠟燭

黃大仙區議員溫子眾自周三（26日）開始在區內不同地方舉辦悼念六四32周年廣播站，六四晚上擬在啟德河附近派發白色番梘花和蠟燭。他說，與團隊商討後，傾向繼續舉辦街站，「都係派吓歌詞」，並以快閃模式進行，而六四當晚的派花是民間自發的活動，認為不會違法，問題不大。

溫子眾指，前日在彩雲商場外天橋舉辦廣播站時，突然被商場保安以粗口指罵，說該處不可擺放街站，最終警方到場抄下他和助理的身份證。

至於會否避免叫「平反六四」、「結束一黨專政」等口號，他表示，香港教育制度崩壞時，「好衝突」說話會避免，但仍會根據歷史向社區推動民權教育。

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