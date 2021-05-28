【本報訊】關注香港人權的國際組織Hong Kong Watch（香港監察）發表聲明，形容10.1遊行案的判刑是對香港政府持續聲稱維護言論自由的嘲諷。組織總裁羅傑斯（圖）指出，聲名狼藉的《公安條例》正被北京及其隨從香港政府逐步利用作針對民主社運分子及打壓異見人士，隨着刑罰由罰款加重至判監，北京正試圖令香港的和平示威者付出沉重代價。

Hong Kong Watch呼籲，國際社會必須就香港民主運動持續被鎮壓作出反應，包括促請釋放所有政治犯，要求聯合國就香港情況成立特別調查，制裁嚴重違反香港人權的中港官員等等。

羅冠聰憤怒 「判決絕對係維穩」

獲得英國政府庇護的前立法會議員羅冠聰亦發表聲明，對各被告判刑表示憤怒，「他們只是鼓勵和平遊行，判刑不能接受」。他指出，香港人應享有集會及示威的自由，和平集會判刑的加重，顯示法庭已被利用作阻嚇爭取民主人士的武器。羅同時在fb發帖稱：「個世界發生嘅所有事都關呢幾位組織者事，只要社會動盪，示威遊行就暴力一觸即發。但當政府管治出現問題，社會就會動盪；如果唔係動盪時遊行，唔通喺天下太平時遊行咩？呢啲嚴苛判決，絕對係維穩一部份。」

陸委會昨回應指，對於香港民主人士一再遭受政治打壓，深表同情及遺憾，並譴責港府利用加重刑責的法律手段、迫使異見人士噤聲的作為，並重申希望相關方面立即釋放所有香港的良心犯，勿再累積人權不良紀錄。