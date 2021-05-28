【本報訊】觀塘綫四年前延伸至黃埔後，在紅磡區經營逾四十載的捷輝汽車四條專線小巴苦戰三年後終於因嚴重虧蝕停運。如今屯馬綫延伸至九龍城及土瓜灣，區內小巴隨時步黃埔同業後塵，而巴士線亦同樣面臨停運。

據了解，九巴有約40條巴士路線會受到通車影響，其中兩條巴士線很大可能取消，一條是286M馬鞍山至鑽石山循環線，另一條85B來往沙田秦石邨至土瓜灣落山道。

街坊不希望縮減班次

同樣受影響的還有來往尖沙嘴、紅磡站、何文田的專線小巴8號線，營辦商合發小巴負責人謝卓余指，以往經歷多次鐵路通車，但今次影響最深，雖然疫情緩和，但市面餐廳仍普遍早收，6月後學生放暑假再少一批客源，料通車後生意保守跌兩成。不過他認為，小巴優勢是點到點，不同鐵路站去月台要步行一大段路，影響有待觀察。

謝卓余說，小巴車費已不貴，沒有多少議價空間，幾乎「平過巴士咁滯」，「巴士都做唔住，你都明啦」。另一個經營紅磡至土瓜灣的小巴營運商更悲觀，估計生意跌六至七成。

九龍城宋皇臺區議員楊振宇說，街坊固然歡迎有鐵路選擇，但行去月台都要8至10分鐘，土瓜灣居民多年來依賴小巴和巴士出入，不希望因鐵路出現而少了乘車選項。他續指，近日過海巴士線101班次變疏，一日大約少兩至三班車，縮減服務沒有諮詢，僅單方面知會。

港鐵將於6月12日（星期六）及13日（星期日）分別於土瓜灣站和宋皇臺站舉辦車站開放日。有意參加者可由6月2日起透過MTR Mobile、或6月3日起利用手機應用程式GULU預先報名，每張門券容許最多四人同時入場，先到先得，額滿即止。