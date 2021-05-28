【本報訊】前年10.1遊行案昨於灣仔區域法院判刑，各被告遭重判全城譁然，據了解，主審案件法官胡雅文在判刑後，其辦公室三度收到恐嚇電話，內容涉及侮辱及恐嚇。胡雅文亦是國安法案件「指定法官」，近年處理多宗反修例暴動案件，包括判首名承認暴動的救生員監禁四年，另外上月就8.18及8.31未經批准集結案，共判黎智英監禁1年2個月。

任國安指定法官

消息指，相關恐嚇電話是於昨午1時許至4時許之間，三度打入胡雅文位於灣仔區域法院的辦公室，當時由其同事接聽，對方沒來電顯示，內容涉及侮辱及恐嚇成份。昨晚無綫新聞報道提到，恐嚇內容聲稱要「殺全家」。警方指，昨下午約3時半接獲一名男子報案，指其灣仔港灣道辦公室接獲匿名電話及被言語恐嚇，暫列「刑事恐嚇」，未有人被捕。

司法機構昨晚稱高度關注事件，案件已由警方跟進，不宜評論，強調任何試圖向法官施加不當壓力行為，應受嚴厲譴責；律政司亦指港府必嚴正執法，絕不容忍無視法紀及損害法治惡行。

54歲的胡雅文2012年升為區院法官，今年1月獲委任為國安法案件指定法官，審理前學生動源召集人鍾翰林涉分裂國家案。另外，胡官處理多宗反修例案件，包括6.12暴動案，判首名認罪救生員囚四年，指該案比梁天琦等人暴動案嚴重；前年7月14日新城市廣場暴動案，判三男囚三年四個月至四年，當中包括中五生，指該案涉襲擊警員，判刑須具阻嚇性。