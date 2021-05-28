六四32周年，支聯會一如既往向警方申請六四集會的不反對通知書，與早前盛傳的說法不同，警方沒有以一些親共陣營的說法，指集會違反國安法，而是繼續以限聚令，以首先爆發於武漢的2019冠狀病毒病疫情，作為禁止集會與遊行的理由。在被傳媒問到究竟悼念六四是否違法時，官員紛紛避重就輕，如曾參與悼念的勞福局局長羅致光就迴避問題，指以往參加的是合法集會，而「所有犯法嘢都係犯法」，等如沒有回答過。

一水之隔的澳門，作為一國兩制的「模範生」，率先以集會涉及「煽動顛覆政權」、「衝擊破壞一國兩制」，更指「屠城」等字屬「虛假宣傳」，屬損害中央威信，違反「公然及詆毀罪」而禁止集會。相比起香港數以十萬人計的集會，澳門為了只有幾百人的集會，開先例指「違反一國兩制」。問題來了，如果連幾百人的六四集會，也負上如此令人震驚的刑事責任的話，那麼同屬一國兩制的香港，又會否從此容不下六四集會呢？

當然兩地的法制不同，一如早前澳門和中國大陸一樣，不容輸入台灣的鳳梨，而香港「仍然」可以。問題是，究竟這個「仍然」，還有多久呢？有如那位「中國和平統一促進會香港總理事長」的福建長老盧文端之流，就指連香港的六四集會遊行都屬於「違反國安法」而「自然屬於必須禁止之列」云云，看在台灣人眼中，應該是最好的反宣傳，原來「和平統一」就是不能關心中國的六四，而「一國兩制」就是連討論32年前的事都會變「顛覆國家政權」，那麼你還如何期待台灣人會願意和你「和平統一」呢？

早些年所謂「愛國愛黨」陣營在香港對六四的論述，還會承認錯誤，至多是推說「沒有選擇」或「較佳選擇」，以至把責任推卸到當年學生不願退場的問題上；又或者聚焦事件已經過去，以至中國的經濟發展等等。而在香港與海外的一些中國大陸的學生，也幾乎倒模一樣，會持有類似的觀點，去為中共當年的行為辯護。從不討論對或錯，只討論「成效」的角度而言，是相當「成功」的，因為他們接受了當年發生的事，甚至不認為應該悼念或者抗議，而支聯會的傳統「愛國不愛黨」的論述，對這些人無效──他們並不重視爭論當年發生過的事，或是不想去知道，或是打算忘記。

反而是後來的本土派陣營，以至提出港獨的人，會指出支聯會的路線，仍然是幫助中共政權去認同「愛國」的路線，而即使「不愛黨」，也仍然會或多或少，被「需要愛國」的宣傳所感染；因此如以往港共想推行「國民教育」時，很多那一輩的人士都認同這科目的存在，而只是爭論要教導的內容，而不似年輕一代全面反對，認為「國民教育」由始至終都是絕對的不需要。

愛國不愛黨變違反國安法

可是如今一切「向左走」，不但針對「港獨」，就連「愛國不愛黨」也會變成「違反國安法」，全面封殺所有討論的空間，打算以全面洗腦，把當年發生的歷史全面改寫，真的可以做得到嗎？

例如一些前高官，以至國家級領導人，當年在香港的報章上登廣告，聲稱「強烈譴責中共當權者血腥屠殺中國人民」，以至聲稱「強烈譴責北京當局濫殺市民的冷血暴行」──以今日澳門當局的標準而言，這些「愛國愛黨」人士當年的言行，又是否屬於「虛假宣傳」，損害中央威信，以至犯了澳門的「公然及詆毀罪」，以至「衝擊破壞一國兩制」呢？

遲至2017年，上任特首甚至仍然針對中大學生會《六四情不再、悼念何時了》的聲明，對大學生拒絕悼念六四的聲明不以為然，而強調要「深思一下，香港是中國一部份」；可是短短幾年，風向就轉成了悼念六四會變成違反國安法，連「愛國不愛黨」的大中華情意結，也會成為「顛覆國家政權」。

這種親中親共論述上的倒退，用之於在早兩年認為「六四不關自己事」的年輕人身上，可謂詭異之極，如果連「愛國不愛黨」也不容，那麼黨八股與洗腦，真的可以統戰這個國際金融中心？除了陽奉陰違，加速令港人移民離開之外，還真的以為可以在這個資訊的年代，隻手遮天去竄改歷史嗎？

更令人難以理解的，是中共由2012年提出「三個自信」（道路自信、理論自信、制度自信），去到2017年加入「文化自信」成為「四個自信」，以至今年提出「東升西降」、「時勢在我」，那麼為何「自信」到頭，竟然對以往多年的論述信心不再，要全面禁絕討論與悼念呢？究竟「自信」了甚麼？

林 忌

時事評論員