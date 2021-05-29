政府用盡方法力谷市民打針，更有發展商配合「送樓」，公務員事務局長聶德權形容為「起動各界」，強調未來3個月是關鍵，即使現時有望「清零」，疫情仍有機會隨時爆發，呼籲市民盡快接種疫苗。聶德權表示，現時已有約200萬劑BioNTech疫苗到港，會再與藥廠商討調整運送疫苗數量來港的時間，並考慮是否將餘下存貨轉送世衞，又指若使用量低於訂購數，或會影響日後議價能力。

形容「送樓谷針」是鼓勵及支持

聶德權今早出席港台節目回應疫苗接種問題。他表示，本港疫情緩和，連續數日無本地源頭不明確診個案，有望「清零」，但「爆發隨時再嚟」，不排除會出現第5波，形容現時是「窗口期」，社會需要做好防禦工作，提升保護能力，呼籲市民盡快打針，又指未來3個月是關鍵，希望能透過接種疫苗建立防疫屏障。

被問到近日接種率提升，聶德權認為是基於多個因素推動，首先是社區疫苗接種中心只營運至9月底，有時間緊迫性；另外政府及專家不斷出席節目，解答有關疫苗問題，釋除市民疑慮，又指現時全球都在打針，「如果疫苗接種有咩嚴重問題，一早浮出嚟」。他又提到，各界別提出各種鼓勵及支持措施「是好事」，有助提高市民接種意欲，並希望現時的接種率可以持續，「唔想（市民）有爆發先爭住打針」。

他補充，明白個別人士因身體狀況或未能於9月前打針，所以9月後會在私家診所或普通科門診提供少量接種名額，惟規模絕對較現時細。

指公務員有義務主動打針

聶德權又表示，強烈鼓勵公務員接種，指公務員本身有義務主動打針，當局亦有具體措施方便他們接種疫苗，如可於辦公時間前往，又或者針後如要休息可不須醫生紙等。他補充，由下星期一起，前線政府僱員如未有接種疫苗便需每兩星期定期檢測，所以非常鼓勵他們打針，又指有信心整體公務員的接種率一定較全港高。

或考慮將BioNTech餘貨轉送世衞

對於疫苗供應，聶德權表示，會應因接種情況，調整疫苗到港時間，政府早前分別訂購了750萬劑科興及BioNTech疫苗，當中後者有約200萬劑到港，並已接種百多萬針，目前餘下約90萬劑，已與藥廠提出調整運送疫苗數量來港的時間，並將商討餘下供應的安排。他強調，因BioNTech生產後須進行測試及運送，抵港後只餘3至4個月使用期限，當局須計算及評估使用量，呼籲「大家努力」，若過了使用期，「就唔用得喇」。

他又指，評估本港疫苗使用量後，不排除會轉送存貨至世衞或更需要疫苗的地區。惟他表示，若本港疫苗使用量低於訂購數，或會影響日後訂購下一代疫苗的議價能力及供應數量。被問到是否一開始訂購數量過多，做成「針多人少」現象，聶德權回應是正常決定，「任何政府都係買足夠甚至超過的疫苗數量，因為就算訂咗都未必一定有貨，而且唔知會發展成點樣」，形容「一定係咁情況」，只能希望市民盡快接種，讓政府能因應情況作其他安排，例如今年最終便沒有要求阿斯利康供港。

此外，政府昨日起讓持有「雙程證」留港的內地居民預約接種，聶德權透露，昨日暫已有4,000多人透過郵局預約。

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