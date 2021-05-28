【本報訊】港台助理節目主任利君雅（圖）不獲香港電台續約，昨日是最後一個工作天。香港電台製作人員工會在facebook發帖致意：「謝謝一直仍在堅持的妳。今天，是利君雅任期被完結前最後一個工作天。在這政治凌駕專業的年代，記者發問成原罪。感謝妳一直謹守崗位，為公義發聲，毋懼調查不公與打壓，留守最後！講人話，尋真相。」

《議事》換血 清一色建制派

本報獲悉利君雅昨打算進入廣播大廈向同事派「散水餅」，卻遭保安以「樓上落咗order」為由阻攔。據悉，禁止利君雅進入廣播大廈的指令是至少一星期前下達，結果利君雅須在行政部人員監視下才可入內派散水餅，更限時半小時，其間保安在通往李百全辦公室的樓梯上全程監視。

因播放六四長跑片段而觸怒管理層的《議事論事》，昨晚播放的最新一集已改由外聘團隊負責製作，由無電視製作經驗的港台前中文台長何重恩監製。節目主持人大換血，由曾經成立「梁振英之友」的前區議員伍婉婷、前無綫收費電視行政總裁楊振耀和時事評論員尹志強接手。《議事論事》昨晚一集主題為香港抗疫工作發展，內容清一色訪問建制派立法會議員的意見。

港台回覆稱，一直按既定程序處理員工出入辦公大樓的安排，沒有為個別員工施加額外限制。港台工會指，昨得悉利君雅被阻進入大樓時，有代表前往了解，當時有行政部人員在場，並指要就利君雅能否進入廣播大樓作請示，當利君雅獲准進入後，有職員按指示全程跟隨她。