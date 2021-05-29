本港疫苗接種率未如理想，政府連番出招「谷針」，包括送機票、地產商信和置業昨更撥出一個價值1,080萬元的觀塘凱滙449方呎單位用作市民打疫苗的抽獎禮物，協助政府催谷疫苗接種。食物及衞生局局長陳肇始今早出席電台節目時，指歡迎各界為疫苗接種提供誘因，又再重申本港疫苗接種緩慢，對採購下一批疫苗有影響，不清楚下一輪能否購買到足夠全港市民接種數量。

陳肇始說，仍有部份市民猶疑是否接種疫苗，認為若各界提供誘因包括抽獎及其他好處等，都可提高市民打針的積極性，政府亦歡迎相關誘因。

政府日前表明，84萬劑未用的BioNTech復必泰疫苗使用期限將於今年8月中屆滿，並留意到市民對BioNTech復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，為免浪費，政府可能要求藥廠延遲付運，或通過世衞捐予其他有需要疫苗的地方，相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充。陳肇始今日重申，因全球疫苗供應仍然短缺，若本港接種疫苗的情況緩慢，藥廠會優先考慮供應給其他國家或地區，可能對本港採購下批疫苗有影響，亦不清楚採購下批疫苗時是否仍能「好彩」獲得足夠全港市民接種數量。

陳又指全球疫情嚴峻，很多地方不夠甚至沒有疫苗，而疫苗有使用限期，按本港現時的接種速度，已要求藥廠減慢付運，反問若本港疫苗未能在指定時間用完相關疫苗，反問從人道立場是否可以幫忙，捐出過剩疫苗。

對於本港疫情，陳肇始稱，本港疫情現時大致穩定，專家亦指已經大致「清零」，但不能掉以輕心，要守好「外防輸入」，因全球疫情仍然嚴重，加上變種病毒肆虐，所以要守好防線。她強調從其他國家和地區所見，疫情會一瞬間改變，一觸即發，要守護香港，必須盡早接種疫苗，較年輕港人接種，亦能守護到長者。

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