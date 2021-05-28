【本報訊】2015年親自邀請陳皓桓加入社民連的黃浩銘指，前年10.1警方不批准民陣舉行遊行的情況下，陳堅持以個人名義發起遊行，日前更在明知即將面對相對重的刑期下，在法庭發表其親自撰寫、有可能導致刑期加長的陳詞，他認為陳的言行正正表現出「和理非」的勇敢，是「真正嘅勇者」。

黃浩銘表示，最初認識陳皓桓，源於2015年陳反對示威人士在「光復行動」中踢篋後，遭當時的本土派人士圍攻，他在網上力撐陳皓桓反對踢篋的做法，「講得唔好聽係『左膠』，講得好聽其實佢就係我嘅同志，我搵到我嘅同志，有乜可能見到佢時唔叫佢加入我哋組織，希望佢同我哋一齊行？」

「佢應承得我就會做」

最終黃浩銘和陳皓桓在一間酒吧碰面，經過多番游說之後，陳最終答應加入社民連擔任實習生，其後因為認同該黨的理念入黨，更加曾經擔任「長毛」梁國雄的議員助理。據稱，有段時間陳皓桓經常在社民連總部留宿，投入程度不遜於其他社運老將。

黃浩銘稱陳皓桓處事成熟、井井有條，沒有社運人士常有的遲到陋習，「佢應承得我就會去做，冇話甩底、甩轆，試過一早7點就已經喺橋底同我一齊派單張，有時反而係我遲到」。

曾經因公民抗命三度入獄的黃浩銘又表示，監獄對於陳皓桓來說可能是一場鍛煉，不過，他相信陳不會因此退縮，因為很多民主派人士和抗爭者的刑期比陳更長，其中壹傳媒創辦人黎智英的刑期更是長到「計唔到」，「我只能講佢（陳皓桓）盡咗佢嘅責任、佢嘅使命，係一個值得尊重、可敬嘅年輕人」。