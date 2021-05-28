【本報訊】警方拒絕就明日六四遊行及下周五維園六四集會發出不反對通知書，支聯會已提出上訴，公眾集會及遊行上訴委員會今日上午9時半舉行聆訊。今次聆訊的主席為陳耀莊，他先後在2019年9月駁回天水圍親子遊行及去年1月民間集會團隊的「天下制裁」遊行上訴。

警方周四以限聚令及防疫為由，連續第二年反對支聯會舉辦六四維園燭光悼念集會。支聯會常務秘書召集人梁錦威昨出席港台節目《千禧年代》，批評當局是藉疫情打壓市民的遊行集會自由。

常秘召集人：評估後續方案

梁錦威認為本港疫情已緩和，政府很多活動亦已放寬，警方只是不想見到維園有數以萬計的市民參與悼念集會。他表示，支聯會正評估不同方案，未有最後定案，萬一上訴失敗，會向公眾交代後續方案。

澳門治安警察局亦第二年禁止了澳門民聯會的六四燭光集會，民聯會已向澳門終審法院提出上訴。民聯會致終審法院院長岑浩輝的上訴書指出，民聯會舉辦的六四燭光集會自1990年開始每年舉行，跨越澳葡時代及特區時代，從來不存在違法問題。

民聯會指出，即使主張「結束一黨專政」，也不構成罪行。澳門刑法典第298條「煽動以暴力變更已確立之制度」的入罪關鍵是「暴力」，因此若只是主張「結束一黨專政」，沒有煽動他人以暴力來變更已確立之制度，就不可成罪。