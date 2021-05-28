本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情繼續緩和，繼前日（27日）錄得自去年10月14日以來首次沒有確診個案，昨日（28日）繼續沒有新增確診，是連續兩日零確診，衞生署亦連續4日不設疫情記者會。

至今本港確診個案累計維持11,837宗（包括1宗懷疑個案），過去14天（5月15日至28日）累計報告20宗個案，包括5宗源頭不明本地個案和一宗可能本地個案。

醫管局公佈，截至昨日上午9時的過去24小時，共有5名確診者出院，至今共有11,570名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用619間負壓病房，合共1,130張負壓病床。現時共有26名確診病人分別於13間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中1人情況危殆，2人情況嚴重，其餘24人情況穩定。

特別探訪安排擴至18非急症醫院

本港疫情漸趨穩定，醫管局26日宣佈，由本周末起進一步擴展特別探訪安排，增至於共18間非急症醫院實施。家屬探訪時須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，而已接種兩劑疫苗超過14日的人士，則可選擇以24小時內的病毒抗原快速測試代替。家屬亦須經由病房職員預約探訪登記，再由職員致電聯絡。

局方指，早前特別探訪安排於8間療養醫院實施時，流程大致暢順，希望市民理解疫情下探訪安排的局限，其他醫院及病房將於沿用恩恤安排或視像探訪。

運輸署為的士及公共小巴司機提供自願檢測服務

運輸署將由5月31日至6月13日，為期兩星期，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。的士及公共小巴司機可於今日（29日）起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。

●香港島林士街停車場（5月31日至6月13日）

●九龍黃大仙公共運輸總站停車場（5月31日至6月13日）

●新界葵芳葵義路停車場（5月31日至6月13日）

●新界元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處（5月31日至6月13日）

●大嶼山港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處（6月10及11日）

10非急症醫院新增特別探訪安排

●大口環根德公爵夫人兒童醫院

●麥理浩復康院

●葛量洪醫院 （紓緩醫學科及療養科病房）

●九龍醫院康復大樓

●東華三院黃大仙醫院

●明愛醫院懷義樓 - 兒童發展復康部

●沙田醫院（不包括精神科病房）

●大埔醫院（不包括精神科病房）

●白普理寧養中心

●小欖醫院

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

所有在港工作的外傭亦須於5月15日至5月30日期間接受第二次強制檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月6日）

●黃大仙廣場（至6月13日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月30日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月30日）

●尖東加連威老道100號（至5月30日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月13日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月13日）

●元朗安興遊樂場（至6月13日）

●天水圍天瑞體育館（至6月13日）

●屯門建生社區會堂（至6月13日）

●大圍隔田村對出公眾泊車位（至5月30日）

●大圍新翠邨新芳樓側足球場（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至6月13日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至6月13日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（至5月30日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（至5月30日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月30日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月30日）

●小西灣社區會堂（至5月30日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月13日）

●荔枝角公園入口，近港鐵美孚站D出口（至5月30日）

●大角嘴櫸樹街（至6月13日）

●旺角上海街557號（至5月30日）

●葵涌運動場（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至6月13日）

●大角嘴維港灣會所對出位置（5月30日、6月4、11日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月30日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月29至30日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（5月29至30日）

●荔枝角公園入口（5月29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月29至30日）

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第16輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月11日至24日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月28日至6月10日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月28日至6月10日期間值勤，須於5月14日至27日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至5月28日16:20）

11,836宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多5人出院（第11755、11764、11795、11812、11835號個案），共11,570人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

31名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘24人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月28日19:00）

內地最新疫情：周四（27日）新增7宗確診，全部屬於境外輸入，分別是四川3宗，上海2宗，江蘇1宗，廣東1宗，內地累計報告確診91,045宗，累計死亡4,636人。台灣累計確診,7315宗，累計死亡78人。

外國疫情（截至5月28日08:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.68億、死亡人數超過350萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,321萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.3萬。印度確診人數超過2,736萬，死亡人數超過31.5萬。巴西確診人數超過1,634萬，死亡人數超過45.6萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●加州將為在6月15日前接種疫苗的人士提供1.16億美元(約9億港元)的現金和禮物卡獎賞。這是美國各州為鼓勵居民接種疫苗最新和最慷慨的獎勵。加州州長紐森（Gavin Newsom）提出這項獎勵計劃，是希望在6月15日全面重啟經濟前刺激疫苗接種。根據計劃，當局將在已於6月中前注射疫苗的居民中抽出10位幸運兒，每人可贏得150萬美元(1,170萬港元)獎金，另外30人各可獲得5萬美元(39萬港元)獎金。而由星期四起，首200萬名接種疫苗的加州居民，各可獲得50美元(390港元)的禮物卡。

●加拿大支持美國總統拜登對新冠病毒源頭尋根問底的努力，總理杜魯多說：「我們支持美國及其他國家呼籲，要更好了解COVID-19的源頭。我知道外間有很多揣測，但我們必須確保可全面接觸全部事實，以實際了解發生何事及確保不會重蹈覆轍。」

●德國總理默克爾說，德國由6月7日起，將開始為12歲以上兒童接種新冠病毒疫苗，但她強調疫苗接種並非強制，不影響學童能否上學或度假。歐洲藥品管理局預計周五會批准在12-15歲兒童身上接種輝瑞-BioNTech疫苗。默克爾說，願意接種的兒童在8月底前，至少會獲接種第一劑疫苗。她又說，學校不會規定學生要打疫苗，家長若以為只可帶已接種疫苗的孩子往旅遊度假，也完全弄錯。

●全球疫苗免疫聯盟（GAVI）及世界衞生組織(WHO)周四表示，疫苗全球獲取機制（COVAX）6月底前急需1.9億劑疫苗，以彌補印度停止疫苗出口後留下的缺口。兩個機構在聯合聲明說，富裕國家在2021年可至少分享10億劑疫苗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,213,038 (593,154)

印度 27,369,093 (315,235)

巴西 16,342,162 (456,674)

法國 5,697,076 (109,327)

土耳其 5,220,549 (46,970)

俄羅斯 4,977,332 (117,990)

英國 4,489,550 (128,020)

意大利 4,205,970 (125,793)

德國 3,673,969 (88,043)

阿根廷 3,663,215 (76,135)

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