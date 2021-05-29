六四臨近，白色恐怖陰霾籠罩，校園是否仍有自由討論空間成疑問。教育局局長楊潤雄今日出席活動，回應學校能否舉行六四相關活動時，指香港是自由社會，會交由學校作專業考慮，惟強調教學內容須與課程緊扣；又指希望學校最遲於2022至23學年將國安教育框架納入課程內容。

支聯會六四遊行及集會被禁，教育局局長楊潤雄今日（29日）出席一個教育展開幕禮時，被問到學校可否舉行六四悼念活動，楊表示，香港是自由社會，言論自由受基本法保障，惟重申學校教學應與課程緊扣、符合課程框架及教學重點，亦應考慮學生年紀是否適合等因素。

楊潤雄又表示，當局已就國安教育提供整體課程框架及介紹內容重點，並表列出個別科目的課程重點，如中史及歷史科除了歷史史實教材外，亦應充份理解國家過往看法，他指，明白學校需要時間編排，惟目標是越快越好，希望學校最遲能於2022至23學年將上述框架及重點編入課程、教授學生。

至於有意見促降低接種疫苗年齡至12至15歲，楊潤雄認為，若專家評估後覺得可行，局方會考慮如何方便校內師生打針。他補充，一直有留意疫情發展及學校準備情況，希望可於9月新學年回復正常上課。

對於本港出現退學潮，他表示當局每年開學均會向學校收集就讀學生數據，現階段未能確認退學及離港升學人數，會持續留意情況，並強調學生及家長有自由選擇升學地點的權利。

教協會長：呢個政府係「講一套做一套」

教協會長馮偉華回應指，楊潤雄言論雖然猶如給予學校很大自由度，但事實上「紅線處處」，「成個氣候你都見到，呢個政府係『講一套做一套』，係咪咁自由畀你自己選材呢？」。他指，如果真可讓老師自己選擇，絕對會按教師的專業判斷決定是否舉辦活動，但現時制肘太多，「好似《國安法》咁，呢個係最大嘅不肯定因素」。

馮指，以往教師多在高中班級舉辦課外活動，或提供補充練習，以讓學生思考、討論六四，「以前會回應返支聯會，如果有集會，有啲可能作為一個體驗咁，畀佢哋參與下集會，呢啲全部都係自願同課外做，但而家連呢啲集會都無喇，咁老師都唔知有咩場合可以用，所以係縮窄咗囉個空間」。他續指，以他所知，今年並未有太多教師打算舉辦與六四相關的活動，「啲老師根本唔知條線喺邊」。

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