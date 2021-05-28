【本報訊】10.1遊行案昨日宣判，逾50名聲援者在開庭前已到場輪候旁聽，更有人通宵排隊取籌，只為聲援一眾被告。最終各被告分別被判囚14至18個月，有聲援者聞判後痛哭怒斥：「呢個政府不知所謂㗎！」

瑞典駐港副總領事旁聽

10名被告早前已認罪及完成陳情，案件昨晨10時半在區域法院判刑。早上約9時逾50人在法院外排隊取籌旁聽。排頭位的史女士表示，前晚10時已到場，在法院外席地而睡，寄語眾人「頂住」，「呢個時候係好艱難，但都相信有黎明（到來）嘅一日」。

排第二位的鄭先生前晚亦在法院外通宵輪候，他認為部份被告是香港民主運動的元老，因此希望親身來見證歷史。被問到有甚麼說話想告訴一眾被告，他沉默良久後稱：「人心不死，希望永在。」

多位被告家屬及政界人物到場旁聽，包括梁國雄太太陳寶瑩、民主黨前主席劉慧卿、瑞典駐港領事館副總領事雷博恩等。經常現身法院聲援被告的王婆婆昨在法院門口揮舞英國國旗，高呼「立即釋放所有政治犯」等口號。

開庭前約15分鐘警力明顯加強，約20名警員在法院外巡邏，其間以傅振中為首的四名「藍絲」示威，促政府取締《蘋果日報》，約10名軍裝警員及傳媒聯絡隊成員一度阻擋欲上前理論的市民。

各被告最終被判囚14至18個月，只有單仲偕及蔡耀昌獲緩刑。有聲援人士聞判後在庭外痛哭，質疑一眾被告並非殺人犯，為何要判重刑，「呢個政府不知所謂㗎！」

各被告及後陸續被送上囚車，社民連梁國雄及李卓人向傳媒高舉雙手，社民連秘書長吳文遠倒轉拿着《習近平談治國理政》一書，欲舉起V字手勢，遭懲教人員制止。