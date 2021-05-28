【本報訊】網民去年母親節發起「和你Sing」，近百人被指在旺角聚集及叫「黑警」等口號，警方以違反限聚令為由票控兩男一女。案件昨開審，裁判官鄭念慈指控方連19歲女被告有否逃跑及穿甚麼顏色衣服的證據都沒有，即使有相關證據，「佢亦有着衫嘅自由」，裁定女被告表證不成立，並不認為她自招嫌疑，判女被告得訟費。

警未見聚集人士樣貌

女被告黃卓琳表證不成立，另外兩名同為24歲男被告邵智恒及楊家榮則各被裁定參與受禁群組聚集表證成立，下月7日續審。

機動部隊Y連第3隊督察陳嘉豪（譯音）稱，去年5月10日晚上，約100人在西洋菜南街及豉油街聚集和叫喊口號，兩次警告後仍有15人拒絕離開，他與同袍從後推進及追捕該15人，惟他們四散逃走，同袍僅截停其中8人，當中兩名男被告在街頭被截停。

陳嘉豪承認一直在後方追趕，未能看到聚集人士樣貌，也因一度轉彎而失去他們的蹤影數秒，亦只因他們穿黑色衣褲及逃跑而鎖定其身份。

施姓警員17875稱看到兩名男被告跑入某運動用品店，他兩秒後衝入店內，見兩被告仍在喘氣，遂着二人到店外，而同袍再截停兩名女子。他從陳督察處知悉四人與早前聚集有關，於是發出限聚令告票。辯方指邵姓被告一直在店內「睇鞋」購物，運動用品店職員等多人都穿黑衣，施不同意。

案件編號：KCFS500026-28/20