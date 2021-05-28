【本報訊】根據發展局去年文件，新界東北發展計劃受第一階段工程影響的農戶約30多個，當中14戶參與「復耕計劃」，另兩個選擇農業園及六個表示無意復耕。

另一位本來在馬屎埔耕作的農夫、受發展影響漁農戶聯會代表謝達仁，亦經「特殊農地復耕計劃」被發配至古洞北馬草壟荒地，不但面積較細，更引來附近同受發展影響的農夫不滿。

當局稱難滿足要求

農夫謝達仁說，馬屎埔共有八個包括他和阿戴在內的農戶，去年4月原本被發展局分配至華山復耕地。但至去年12月，當局把原本分配予他及數名馬屎埔農戶的「華山地」，改為分配予另外四戶農戶，但阿戴及另外兩名馬屎埔農夫則可留在華山，農夫曾要求發展局解釋不果。直到今年3月2日，發展局突然發信，向他表示會分配古洞北馬草壟的土地予他復耕，另有四名農夫也被發配至馬草壟。

謝達仁投訴，馬草壟並不在「特殊農地復耕計劃」的五處復耕地之列，質疑馬草壟復耕地未曾諮詢當區居民，因曾問過區議會和古洞相熟的農夫，均表示對馬草壟復耕地不知情。由馬屎埔坐小巴到馬草壟，單程要90分鐘，屆時農夫將難以賣菜。

古洞北也是發展區，同樣有需要土地復耕的農夫，謝達仁質疑：「點解唔將馬草壟嘅地畀返古洞嘅農民？」結果同月10日到場視察時，就有古洞北農夫抗議，當日亦未能開會。及後當局再次來信，聲稱已在10日安排了視察和講解會，催促他盡快繳交重置耕種場地計劃書。

謝達仁表示，去年獲發配的華山復耕地有0.7斗（約5,000平方呎），但自己在馬屎埔的農地有逾1斗（逾7,260呎），當局解釋用航拍機測量菜田只有0.7斗，「果樹嗰度呢？佢無計」。獲分配的馬草壟復耕地，僅得0.47斗（約3,400呎）。當局未有解釋復耕地「縮水」的原因，派地面積和位置等準則，農夫拒絕後會否重發其他土地復耕等，當局同樣未有解釋過。

發展局辯稱，鑑於復耕計劃下的復耕農地供應有限，未必能滿足全部申請農戶的要求。為此，當局已同時向受影響農戶提供位於古洞南的農業園作為復耕選項。