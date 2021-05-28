【本報訊】10.1遊行案，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等十名民主派人士早前承認組織及參與未經批准集結等罪，法官胡雅文昨判各人入獄14至18個月，其中只有單仲偕及蔡耀昌獲判緩刑。法官判刑時強調，2019年香港社會動盪，案發前數個月內不斷激化，眾被告漠視暴力風險，刻意違法挑戰公眾秩序，須為遊行路線範圍內的堵路、縱火等暴力事件負上刑責。胡官更兩度直斥被告促請群眾恪守「和理非」原則的做法，是「天真和不切實際」。重獲自由的單蔡二人直言判刑史無前例，「香港已經係變咗，法庭亦都已經變咗」，法律團隊很大機會為眾人就刑期上訴。

本案被告陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌昨步入法庭時，家屬及旁聽人士不斷大叫他們的名字，並高呼「加油」。眾被告聞判時顯得平靜，陳皓桓被押走前大叫：「毋忘八九民運！悼念六四呀！」須即時服刑的被告包括支聯會主席李卓人及副主席何俊仁，支聯會認為本案判刑過重，無視憲法賦予公民遊行和集會權利，及當日遊行在和平、有秩序下進行和結束。

十人中，只有單仲偕和蔡耀昌可從法院大門離開，二人眼見戰友被重判，心情沉重，都說難過。單直言，判刑史無前例，以往判處罰款或社服令的未經批准集結罪行，如今竟以18個月或24個月作量刑起點，香港已今非昔比。梁國雄太太陳寶瑩直言判刑很重，控罪本身屬輕微，梁90年代僅被罰款500元，但今次如陳皓桓無案底，卻被重囚18個月。

被告促市民恪守和理非 官指天真

法官胡雅文昨判刑時指，判刑必須有阻嚇性，即時監禁是合適判刑。她引述周庭煽惑包圍警總的原訟庭案例，指煽惑他人參與未經批准集結罪的判刑，可借鏡黃之鋒非法集結案的判刑指引。法官強調，自2019年6月開始，社會動盪隨時間演變得更為暴力與令人不安，遊行前一個月，示威和暴力事件不斷發生，部份為大型的暴動和非法集結。遊行前兩天，警方估計示威者單日投擲了200枚汽油彈。

辯方早前要求法庭採納8.18及8.31集結案的量刑指引，並力陳被告絕無意圖煽惑或鼓吹暴力行為，認為控罪不適合判監，即使判監亦應以緩刑方式處理。惟法官昨指本案與早前兩案不可類比，認為香港10月時的社會動盪明顯較8月時嚴重，強調判刑必須具阻嚇性，被告個人背景非主要考量因素。法庭須考慮煽惑的手法、所煽惑的人數等，四名被告前一日在終審法院外召開記招，表明希望有大量市民參與集結，確實有廣泛報道，有預謀犯案，陳皓桓隨後在fb出帖，加強煽惑效果。

首四名被告在涉案記者會中強調和平遊行是基本權利，毋須警方批准，並促請市民恪守「和理非」原則參與遊行，法官指，當時香港每日暴力事件不絕，斥被告有關說法是「天真和不切實際（naive and unrealistic）」。

法官強調，雖然《基本法》及《人權法》保障港人集會遊行自由，但有關權利並非絕對，而是受法律約束，終審法院2005年裁定《公安條例》的限制合憲。世界上很多國家都有非常類近的限制，集會遊行自由同樣受規範，個人政治理念對判刑而言無關重要。

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動盪時刻意違法挑戰公眾秩序

法官指，雖有被告曾公開聲言現時的法律剝奪人權，但不斷重複宣稱，並不會使宣言變成事實，亦不會被視為減刑因素。她認為，各被告均對《公安條例》相當熟悉，不可能真誠相信警方禁止遊行的決定違憲。本案無被告回應或反駁上訴委員會及警方的決定，亦沒提及警方評估當日發生暴力可能性的情報。

雖然所有被告都求情指他們只欲進行和平遊行，不應為遊行結束後的暴力事件負上刑責；惟法官認為，被告情緒化地煽動群眾參與遊行，10.1遊行路線範圍內發生堵路、刑事毀壞及縱火等暴力事件，嚴重影響公眾秩序，可見當日遊行並非和平，而眾被告在香港動盪之時，刻意違法挑戰公眾秩序，是重要加刑因素之一。本案數個月甚至數天前，遊行頻繁演變為暴力活動，被告必然了解當日舉行遊行的潛在暴力風險。法官強調，公民抗命必須是和平及非暴力。

案件編號：DCCC534/20