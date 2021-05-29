支聯會就「毋忘六四」遊行及六四維園燭光集會被拒發不反對通知書的上訴今日被駁回，支聯會蔡耀昌聆訊後表示，支聯會不能夠在合法的情況下舉辦今年的六四集會，亦會停止有關集會的宣傳，又寄語當前形勢沉着應戰保持實力，強調支聯會和港人一定毋忘六四，「一定喺未來重返維園」。

蔡耀昌說，香港面對的政治和法律形勢越趨嚴峻，今年六四悼念活動面對前所未有的打壓，和難以估計的政治和法律風險，支聯會認為六四悼念活動更需要在和平合法的原則上推進，惟集會上訴不果，對此感非常失望，「窮盡行政法律途徑下，支聯會只能無可奈何，向公眾表示抱歉」，面對嚴峻環境，必須以支持者和成員的安全、組織可持續推展，作為優先考慮，故宣佈支聯會不能夠在合法的情況下舉辦今年的六四集會，亦會停止有關集會的宣傳。

支聯會不會以組織名義到維園 蔡：香港人「be water」

蔡表示，在原有六四集會的時間，支聯會不會以組織名義到場參與，常委、成員和義工等也不會以相關身份到場，自己也不會在今年六四當晚進入維園，可能會在其他地點進行個人的六四悼念，「但我哋仍然相信香港人毋忘六四」，今年任何形式的悼念也會面對很大的法律風險，希望香港人「be water」，以毅力智慧，在合法、安全、和平理性情況下各自悼念六四。他說，當前形勢沉着應戰保持實力，「留得青山在，哪怕無柴燒」，強調支聯會和港人一定毋忘六四，「一定喺未來重返維園」。

蔡表示，明午起會開放六四紀念館，設計了新的展覽內容，市民可到場參觀和悼念六四。另會上載今年的六四宣言。他指，疫情總會過去，未來會密切留意政府會如何處理下年的六四集會申請。他說，原本以為自己是在監獄內悼念六四，支聯會會咬緊牙關繼續推展工作，「就算冇任何蠟燭都可以喺心裏悼念」。

警籲市民勿參與或宣傳六四遊行集會 否認去年「默許」

港島總區高級警司（行動）廖珈奇說，警方歡迎裁決，呼籲市民不要參與未經批准集結或任何受禁群組聚集，亦不要作出任何公告或宣傳已被禁止的遊行集會，強調警方一向配合和平集會遊行，但對任何犯法行為零容忍，會果斷執法。

被問到去年六四受禁但仍有大批民眾進入維園，警方當時只在維園外戒備，今年是否會嚴厲執法，廖表示，警方當時有就相關違法活動取證和作出檢控，並不代表警方不理會有關活動，亦不同意去年是「默許」六四集會進行。至於今年有市民悼念六四，警方會否「衝入維園」拘捕，他表示，這是假設性的問題，無法確實回答，因警方會視乎情況處理；警力和會否出動國安處人員等屬行動細節，會按風險評估部署。

被追問「平反六四」、「結束一黨專政」等會否觸犯國安法，廖說，對於個別口號和行為，不會作出評論，但強調任何人任何組織的行為，必須守法，包括限聚令、《公安條例》和國安法。警方會在現場搜證，也會視乎實際情況，當有證據就會執法。他被追問後說，希望市民不要挑戰法律底線，又提到國安法第22條列明任何人如組織、策劃、實施以非法手段，破壞或推翻中國憲法下的根本制度，屬於顛覆國家政權，警方會依法執法。

保安局引8.18及8.31案判囚 警告市民勿參與未經批准集結

上訴駁回後，保安局亦發聲明，呼籲市民切勿參與、宣傳或公佈任何未經批准集結。聲明指警方已就5月30日公眾集會及遊行和6月4日公眾集會作出禁止和反對，公眾集會及遊行上訴委員會在聆訊後，決定維持警方的決定，此集會及遊行即屬未經批准集結，任何人不得參與，或作宣傳或公佈，否則會觸犯《公安條例》或「限聚令」。

聲明亦提到法庭最近就兩宗未經批准集結案（8.18及8.31案）的裁決顯示，參與未經批准集結，不論涉及暴力與否，均屬犯法，涉案人等最終被判處不同的監禁刑期，又警告如有任何人嘗試挑戰法律，包括「限聚令」、《公安條例》、《香港國安法》等，警方會依法嚴肅處理。

梁子超：有秩序聚會風險不比身處商場高 惟發生混亂或有傳播風險

呼吸系統專科醫生梁子超表示，本港疫情仍不太穩定，包括受到變種病毒的威脅，加上廣州出現局部擴散的迹象，若本港以「清零」為目標，舉行大型聚集活動，有機會加劇疫情，形容現時為敏感時刻。他又解釋，若屬有秩序的聚會，本身風險不大，不會比一般人身處商場的風險高。惟聚集或遊行期間，人潮突然過度擠擁、發生混亂，或有執法情況，便不排除會出現傳播風險。

至於疫苗接種不理想的問題，是其中一個不能舉行遊行活動的原因。梁醫生認為，無論是否舉行聚集、遊行活動，全球各地要走出大流行疫情，重返正常生活，只能靠接種疫苗，帶來群體免疫，或者人體自然受感染，惟後者對經濟及民生會帶來重大影響，故目前有需要接種疫苗。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）