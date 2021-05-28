【本報訊】因工程醜聞而嚴重延誤的屯馬綫將於6月27日全綫通車，連接馬鐵及西鐵成為全港最長的鐵路綫，全長56公里，由烏溪沙至屯門車程達73分鐘，曾發生剪短鋼筋事件的紅磡站新月台提早在6月20日啟用。新綫通車後，由土瓜灣到中環只需20分鐘，車費12.5元。但部份車程票價卻出現「短貴長平」不合理情況，民主黨批評港鐵釐定票價方式有欺騙大眾之嫌。

由烏溪沙經大圍、鑽石山至啟德的屯馬綫第一期去年初已通車，而餘下的一段，包括土瓜灣及宋皇臺兩個新車站，與何文田站及紅磡站兩個新月台，昨日獲機電署確認達到安全良好的狀態，可以投入服務，令列車可由烏溪沙直接經紅磡來往屯門，乘客毋須轉車。

紅磡站新月台早一周啟用

港鐵車務總監李家潤表示，貫通後的屯馬綫全長56公里、共設27個車站，全程行車時間73分鐘，而啟德到尖東毋須再轉車，只需13分鐘，比原本快19分鐘。沿綫有六個轉車站可接駁東鐵綫、觀塘綫、東涌綫及荃灣綫，有助分流繁忙路段的擠迫。屯馬綫上午繁忙時間每三分鐘一班，下午繁忙時間為三分半鐘一班。

李又指各車站月台將設顯示屏，以綠、橙、紅色圖示下班車各車廂的載客量，包括載客量少於一半、約一半及已載滿等，方便乘客預自選擇空間較多的車廂上車。

曾發生剪短鋼筋事件的紅磡站新月台會則會提早在6月20日啟用，東鐵綫乘客不能再如現時般到對面月台轉西鐵，而需走到較遠的新月台轉車。

港鐵商務總監楊美珍表示，屯馬綫車費按目前港鐵網絡車費結構而定，例如土瓜灣往尖東需5.6元，往中環則需12.5元，通車後會推出車費優惠，乘客於啟德、顯徑、土瓜灣及宋皇臺入閘，成人八達通每程扣減一元，其他小童及長者八達通每程扣減五毫，優惠直至今年年底。

據港鐵公佈的屯馬綫票價，「短貴長平」等不合理收費仍然存在。舉例而言，由鑽石山站出發，沿綫經土瓜灣站車費為5.6元，但下一站何文田車費大幅增3.1元至8.7元，再下一站紅磡又降至6.7元，到尖東站又增至8.7元。又如宋皇臺到樂富收5.6元，只差一個站的土瓜灣到樂富要7元，相差1.4元。楊美珍昨回應時表示，會在日後調整票價時理順有關票價差距。

宋皇臺站內原址保留古井

民主黨交通事務副發言人陳堡明質疑，港鐵車費不規則情況嚴重，例如鑽石山至觀塘站，共四個站車資為5.7元，但鑽石山至何文田，同樣是共四個站，車資卻高達8.7元，極不合理，有欺騙大眾之嫌。港鐵需要制訂一套公開、透明的訂價方式。

另外，港鐵表示，下月啟用的宋皇臺站，車站內將會展示工程期間發現的文物，乘客可透過玻璃天花觀賞原址保留的宋代古井。

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