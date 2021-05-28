【灣仔汽油彈案】

【本報訊】前年11月2日警方在灣仔一間Airbnb單位內撿獲138支汽油彈及半製成品，拘控五名男女。法官葉佐文昨裁定案件表證成立，其中一名男被告出庭自辯，透露因心儀案中女被告，故案發前一晚應女方邀請到涉案單位，豈料單位內有其他男子而「有少少失望」。當晚他只是玩手機及睡覺，翌日無端遭破門便衣警拘捕。

本案第五被告黃建棋（現年21歲）還柙前任職裝修學徒，昨作供透露前年在一個朋友聚會上認識女被告楊泳茹。同年10月31日收工後，楊找他到灣仔食消夜，黃稱因對她有好感而應約，「我都想見下佢」。當晚楊帶他到冠景樓涉案單位食消夜，並透露因社會事件而感困擾和不開心，但他不熱衷於社會事件，故此只是聆聽，至凌晨4點一同離開。

指僅玩手機睡覺

翌晚他再收到楊的訊息後，隨即乘的士到灣仔，下車時看見第三被告丘建威在楊身旁。他感失望，「以為可以好似前一晚咁單獨見面」。楊着二人先到涉案單位，黃開門後發現屋內比上次多了些物品，第四被告莫禮滔則在床上玩手機，他稱「冇諗過會有咁多其他男仔喺度」。黃又稱看見屋內有兩袋裝滿玻璃瓶的膠袋，兩度問莫是否用作回收，莫答是。

黃有感屋內氣氛尷尬，遂先去洗手間，其後楊與首被告鄭錦輝亦抵達。楊、鄭和莫三人在聊有關大學的事，黃自言「搭唔到嗲」故獨自玩手機並在屋內睡覺，打算翌日直接上班。惟翌日他被撞門聲嚇醒，情急下赤腳跳到下層單位離開，最終在2樓一間餐廳內被自稱警察的男子帶走調查。

至於另外四名被告，楊和莫已於早前認罪，判囚三年兩個月。鄭丘二人則不作供，案件下月7日續審。

案件編號：DCCC97/20