【本報訊】法官胡雅文昨花逾一小時宣讀判刑理由，起初判何秀蘭連同8.18示威案共入獄12個月，惟後來發現計錯同期執行的刑期，於中午1時再度開庭，改判何入獄14個月。此外，本案被告所獲得的認罪刑期扣減亦不一致，當中四名罪責較重、被控煽惑參與未經批准集結的被告，可獲25%刑期扣減，餘下罪責較輕的被告則只有約22%扣減。

法官胡雅文昨起初指基於整體判刑原則（Totality principle），將何秀蘭（66歲）在本案被判14個月刑期中的四個月刑期，與8.18遊行案分期執行，總刑期12個月，變成犯兩案的刑期反而比犯一案短。惟她再開庭時表示若將該四個月刑期分期執行，餘下10個月則無法與8.18案的八個月同期執行，終決定將本案刑期與8.18案同期執行，總刑期14個月。

罪責較輕者扣減比例更少

另外，由於本案10名被告在定下審期後才改口認罪，根據案例不可獲三分一刑期扣減。其中承認組織及煽惑未經批准集結兩罪的陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁，量刑起點為24個月，終判囚18個月，刑期扣減為25%。惟餘下罪責較輕、承認組織未經批准集結的六名被告，量刑起點為18個月，最後被判14個月，只獲減刑22%。

陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、楊森和吳文遠另涉煽惑及組織前年10.20示威案，連同黃浩銘將於8月受審。而李卓人、蔡耀昌等人另涉舉行或參與去年維園六四晚會，一旦罪成將再被加監。