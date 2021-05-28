「癌症資訊網慈善基金」及「蘋果日報慈善基金」同步網上直播癌症講座，讓更多癌症病友及其家人得著有用資訊。

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面對患癌的晚期病人，讓他們有尊嚴及沒有太大痛苦下「畢業」是照顧者關注之議題。雖說生死有時，但大部分人總會對「死」避而不談，怕進一步打擊病人「抗癌」之士氣。

「晚期癌症病人在家照顧支援服務」網上直播邀請到臨床腫瘤科專科黃麗珊醫生及「老友所醫」創辦人馮治本醫生，分享在宅醫療的最新發展及坊間相關支援服務，讓病人及照顧者了解更多晚晴照顧之可能性，好好計劃最後的時光。

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「癌症資訊網慈善基金」⨉「蘋果日報慈善基金」

【不可不知的癌症瑣碎事系列】第二集 - 「晚期癌症病人在家照顧支援服務」

日期︰2021年6月11日（五）

時間：3:30 - 4:30 pm

嘉賓︰黃麗珊醫生｜臨床腫瘤科專科，馮治本醫生｜「老友所醫」創辦人

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【不可不知的癌症瑣碎事系列】第一集 - Oncology (腫瘤科) x Dermatology (皮膚科) 重温：

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