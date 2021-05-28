警方不批准支聯會申請的「六四」集會，這是預期之內。今年是第二年沒有「六四」集會，但跟去年的情況又有點不同，眼前所見，有以下幾個重點：

（一）警方不批准集會和有關活動，調子比去年高，語氣比過去硬。

警方稱，任何人在沒有合理情況下，明知而參與或繼續參與未經批准集結，舉行、召集、組織、組成或協助遊行等，都屬犯罪。保安局局長李家超還在立法會主動重申，參與和宣傳也是違法，顯示官方十分強調「集會」、「集結」及相關行動的後果。不過，「後果」的另一個表述是「效果」；前者是官方的語言，後者是民間的重點。我相信無人想犯法，但也想自己可以在不違法的情況下保留選擇的權利。而且，根據中外古今的經驗和規律，越是打壓的效果，就是越加深對事件的認知和記憶；待適當的時候就會重新發酵，冒出新芽，尋求復蘇機會。所以，應採取的方法不是打壓，而是疏導。

且看端午節，就是歷代人民對屈原受屈、對封建管治文化不滿而演變出來的民間節日。歷代官方可以不提端午節的來源，淡化其意義，甚或把它視為普通日子，但扼殺不了端午節在民間的影響。「六四」也將如此，將在打壓之下更有生命力，只是浮面還是深潛而已。更何況，目前「六四」的記憶猶深，越是打壓，記憶就越清晰；就像樁柱打得越深，這幢「記憶大廈」就可以起得越高。奉勸官方還是以疏導為主！當年中共就是在打壓下活過來的。

（二）今年「六四」與中共慶祝建黨100年（7月1日）的日子十分接近，所以官方特別敏感。

官方擔心悼念「六四」的氛圍會延伸至黨慶之期，既沖淡喜慶氣氛，甚至變成相沖或「高級黑的贈興」，對官方十分不利。從政治心理學和管治需要的角度看，官方一定會加緊預防，並在黨慶之前「掃雷」。

不過，這就間接製造了一個怪現象：官方禁止集體活動，但又不能指悼念「六四」違法，至今仍未有直接否定支聯會的五大綱領。官方也許想用干擾或間接施壓的方法，查詢支聯會五大綱領的問題，讓他們知難而修正。但是，這又令更多人記起五大綱領，只是官媒和建制不提而已。

我請教心理學家，他們稱讚警方至少懂得一點「心理學上的條件反射原理」，如果一下子把所有官方不想看見的東西壓下去，效果只會適得其反。如果警方的上級還要增加壓力的話，那就只會壓出更大的反彈和反抗。

可以預期，如果官方對「六四」的打壓愈甚，對「百年黨慶」的自我抹黑也會更甚。屆時，即使官方敲鑼打鼓，鋪天蓋地慶祝，只會出現官方和建制熱而民間冷的反應。這個「冷」，既是冷淡，也是冷笑。所以，還是那句話，寬鬆，疏導，而不是打壓，才是目前最適宜的方法。

（三）去年「六四」後警方拘捕若干人士，其中一些已在服刑。所以，今年「六四」的維園情況是一大觀察點。

支聯會已表示，將繼續爭取合法悼念，換言之不會鼓勵犯法。一般估計，今年前往維園的市民將會減少，這也是正常和合乎現實的選擇。但這不等如市民就不悼念「六四」，人們會懂得選擇適當的方法，在不違法的情況，同樣可以顯示民氣。例如，有宗教團體將以宗教活動形式悼念，有文藝和文化界人士將以藝術形式悼念，有市民將以日常生活的形式悼念，海外港人也將以當地的形式悼念，網上的悼念就更多了。

我還聽到一種悼念的方法，就是事前好好計劃如何悼念，但屆時的悼念方法就是休息、睡覺；因為官方一定不相信「搞事的人不會不搞事」，反而會煞有介事地做好多手準備。事實上，他們要自我緊張起來，大家也沒辦法，幫不了他們鬆弛，那就讓官方自我緊張好了。

可見，此時此刻，不是把頸項衝向刀鋒的時候。人們可能擔心「六四」的記憶將會被毀滅，就像內地新一代不知道「六四」一樣。我看，毋須過分擔心，在內地，「六四」的記憶只是深埋和等待重新發芽而已，沒必要在此刻冒頭。這是眼前現實，也是歷史規律，且看台灣的「二二八事件」，國民黨打壓多年，最後還不是得到平反嗎？

此刻，正是考驗恒心、毅力和智慧的時候。我經常有一個怪論，就是向執政前的中國共產黨學習生存之道。這對各方（包括官方）而言，也是有利的，因為這樣可以減少無謂的碰撞。有關人士不要又罵我出鬼主意，事實上，我只是不想出現更多無謂的內耗而已。

劉銳紹

時事評論員