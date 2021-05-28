【本報訊】繼派員滋擾醫管局員工陣線後，電檢處昨晚又前往職工盟總部，要求交代放映六四事件電影《動詞變位》及《天安門》的詳情，包括時間和地點等，警告工會須遵守《電影檢查條例》。職工盟表示，放映會已押後，暫未定確實日期，譴責電檢處以粗暴手持打壓工會的放映活動。

放映會原已押後

職工盟原定今日和明日播放電影《動詞變位》及《天安門》，其中《動詞變位》與醫管局員工陣線合辦。職工盟幹事杜振豪接受查詢時表示，昨晚約8時，兩名電檢處人員突到訪職工盟辦公室，表示從社交網站得悉職工盟將播放有關電影，要求交代放映時間和地點。

放映會原已押後，暫未定日期，電檢處人員仍向職工盟總幹事蒙兆達發信，警告必須遵守《電影檢查條例》，任何在港上映的影片，均需送檢及取得核准證明書。兩人逗留約10分鐘後離開，未有拍攝辦公室情況。

職工盟昨日發聲明，譴責電檢處以粗暴手法壓工會的放映活動。無論上月21日電檢處派員到職工盟總部，還是周四到醫管局員工陣線，隨意在工會辦公室拍照和「影大頭」，騷擾陣線成員及職員，反映電檢處以執法之名，意圖製造「電檢執法」的畫面，不但恫嚇港人守護記憶的活動，更變本加厲監視工會放映活動，與威權國家的電檢制度看齊。