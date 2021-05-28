【本報訊】中文大學職員疑在處理小型工程投標期間，串謀同事向校方隱瞞利益衝突，接受由其妹夫經營的裝修設計公司報價及虛假報價單，誘使中大聘用該公司處理50項工程項目，涉款逾220萬元。三人早前否認瀆職及串謀詐騙等九罪受審，區域法院法官沈小民昨裁決指，中大商務組早已知悉「先斬後奏」的工程一直存在，並默許三人這樣做，故此所謂補交報價單只是雙方合演符合中大要求的戲碼，校方不可能誤信該些報價單具競爭力，裁定三名被告脫罪。

就裝修設計公司東主彭兆衡（38歲）及中大伍宜孫書院行政主任石曉風（40歲）被控的偽造文書及串謀詐騙罪，沈官指雖然中大規定批出小型工程撥款前，須先索取至少兩份報價單，惟因中大位置偏僻、遲找數、報價程序繁複等，沒太多承辦商有意參與其小型工程，而不少工程都是施工後才補交報價單，以滿足校方要求。

中大商務組組長亦承認審批撥款時，即使明知工程已經展開，仍會批准申請。沈官認為這顯示商務組默許「先斬後奏」，補交報價單其實是雙方合演一場符合中大要求的戲碼，即使承辦商提供虛假報價單，也不可能會令人認為這是真文書，故裁定兩人罪名不成立。

另一認罪被告申推翻答辯

至於伍宜孫書院的院務主任李珮珊（43歲）沒向中大申報與彭有親戚關係一事，沈官指公職人員行為失當罪必須達致嚴重程度才可定罪，但商務組默許造假削弱了中大所訂指引，令其不當程度變得輕微，故裁定李脫罪。

善衡書院二級計劃協調員梁祐誠（36歲）早前已承認串謀詐騙罪，並以控方證人身份出庭作供。他在裁決後申請推翻認罪答辯，以確保裁決一致性和司法公義，法庭下月28日處理相關事宜。

案件編號：DCCC892/2019