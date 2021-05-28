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校方默許報價單造假　中大職員脫詐騙罪

20分鐘前
李珮珊

【本報訊】中文大學職員疑在處理小型工程投標期間，串謀同事向校方隱瞞利益衝突，接受由其妹夫經營的裝修設計公司報價及虛假報價單，誘使中大聘用該公司處理50項工程項目，涉款逾220萬元。三人早前否認瀆職及串謀詐騙等九罪受審，區域法院法官沈小民昨裁決指，中大商務組早已知悉「先斬後奏」的工程一直存在，並默許三人這樣做，故此所謂補交報價單只是雙方合演符合中大要求的戲碼，校方不可能誤信該些報價單具競爭力，裁定三名被告脫罪。

就裝修設計公司東主彭兆衡（38歲）及中大伍宜孫書院行政主任石曉風（40歲）被控的偽造文書及串謀詐騙罪，沈官指雖然中大規定批出小型工程撥款前，須先索取至少兩份報價單，惟因中大位置偏僻、遲找數、報價程序繁複等，沒太多承辦商有意參與其小型工程，而不少工程都是施工後才補交報價單，以滿足校方要求。

中大商務組組長亦承認審批撥款時，即使明知工程已經展開，仍會批准申請。沈官認為這顯示商務組默許「先斬後奏」，補交報價單其實是雙方合演一場符合中大要求的戲碼，即使承辦商提供虛假報價單，也不可能會令人認為這是真文書，故裁定兩人罪名不成立。

另一認罪被告申推翻答辯

至於伍宜孫書院的院務主任李珮珊（43歲）沒向中大申報與彭有親戚關係一事，沈官指公職人員行為失當罪必須達致嚴重程度才可定罪，但商務組默許造假削弱了中大所訂指引，令其不當程度變得輕微，故裁定李脫罪。

善衡書院二級計劃協調員梁祐誠（36歲）早前已承認串謀詐騙罪，並以控方證人身份出庭作供。他在裁決後申請推翻認罪答辯，以確保裁決一致性和司法公義，法庭下月28日處理相關事宜。

案件編號：DCCC892/2019

串謀詐騙公職人員行為失當中文大學伍宜孫書院彭兆衡石曉風李珮珊
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