【屯門遊行案】

【本報訊】前年9月21日屯門遊行演變成警民衝突，時年19歲學生持行山杖在前線與警方對峙，早前被裁定暴動及公眾地方管有攻擊性武器兩罪成立。暫委法官王詩麗昨判刑指被告在前線敲水馬，一手持盾，一手拿行山杖，儼如進入戒備狀態，隨時作戰，法庭須對滋事者「迎頭棒喝」，判他入獄四年三個月。

辯方昨為現年21歲的被告李浩銘求情指，被告背景報告內容正面，他向感化主任坦承有參與暴動，用行山杖敲打水馬，顯示對所作所為有悔意。被告原在IVE修讀航空學高級文憑課程，因本案及疫情而中止學業，惟有任餐廳兼職侍應。被告的飛行夢已因本案幾近幻滅，對他造成很大打擊及懲罰。

辯方呈近40求情信

辯方呈上近40封求情信，當中被告表示明白用了錯誤方法表達對社會的不滿，願承擔法律後果，長輩則指被告對事件後果欠細密思考。沙田區議員陳珮明則在信中透露，透過地區工作認識被告，對他評價正面。

王官判刑指涉案暴動規模龐大，案發現場有200至250名示威者霸佔路面，令交通癱瘓，更向警方防線投擲磚頭及汽油彈。被告則有備而來，一手持盾，一手拿尖頭行山杖，全副武裝，隨時作戰，他身處示威最前線，用行山杖敲打水馬，與警方防線對峙，更協助其他示威者用水喉噴向警方防線。

王官直言要將背景良好的年輕人收監，對個人及家庭而言都是悲劇，惟亦強調針對執法人員的嚴重暴力行為，法庭必須對滋事者「迎頭棒喝」，否則社會會付出沉重代價。王官又指被告罔顧法紀，破壞社會安寧，法庭絕不容許該等集體暴力行為，故須判阻嚇性刑罰。

案件編號：DCCC210/20