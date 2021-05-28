【本報訊】環境局和環境保護署為求「谷針」，昨向同事發電郵，推出「環保同心抗疫盃」，各組別同事將會分為不同隊伍作賽，疫苗接種率最高隊伍可參加大抽獎，有機會獲得由首長級官員、即局長黃錦星和環保署長鄭美施等人，「私人自願贊助」送出總值10萬元的禮品，包括酒店Staycation和本地遊套票、電子產品和餐飲禮券等。

港府上月另於政府總部設立疫苗接種中心，鼓勵員工接種疫苗，但有公務員表示，部門員工接種率偏低，主要僅中高層人員響應。對於環境局和環保署舉辦抽獎活動「谷針」，有公務員認為獎品不吸引，「基本上都係覺得搞分化，逼同事互勸打針」，不會因此接種疫苗，反稱疫苗的安全問題令人擔憂。

昨再錄零確診

環境署回覆本報查詢時承認舉辦活動以鼓勵員工接種疫苗，但拒回應接種疫苗的限期及競賽形式是否有違防疫本意。署方亦未有正面回應總值10萬元禮品是否涉利益輸送嫌疑。

本港昨再錄得零確診，是連續兩日未有確診個案。本港較早前曾錄得一宗可能本地個案及四宗本地源頭不明個案，患者均由外地抵港，除一名3月中由菲律賓來港的37歲菲傭（11836號﹚外，其餘患者CT值都是30或以上，即病毒量較低，且最少三人入院時已有抗體。據悉，衞生防護中心正安排病毒基因排序。港大微生物學系講座教授袁國勇向本報表示，因相關患者病毒量太低，未知能否進行整個病毒的基因排序，但認為患者之前已染疫。