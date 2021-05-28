【本報訊】昔日學生受楊森啟蒙社工之路，昔日議員助理同受楊森啟發，學習在從政路上如何待人處事。楊森前助理、民主黨主席的羅健熙認為，73歲的楊森昔日用實幹工作爭取市民支持，今日用言行一致來體現政治信仰，楊森雖被判囚，卻實現自己在8.18案陳詞所說，要成為卡繆書中的西西弗斯，不斷將石頭推上山頂，直到民主、自由來臨。

10.1案判刑前夕，在2007、2008年擔任楊森立法會議員助理的羅健熙，與另一前助理、南區前區議員柴文瀚接受本報訪問，兩人與已在囚的南區前區議員區諾軒，被視為楊森的「徒弟」。2006年，羅健熙於港大社工系畢業，一心從政，找上了該系的教授、時任民主黨立法會議員楊森請教從政資訊。楊森當時建議他於柴文瀚區議員辦事處實習，開啟了他的從政之路。

議員助理也許是最能述說議員背後的為人。羅健熙覺得，楊森對待每個人的態度對他影響最深，「佢對於所有街坊居民，不論佢哋係乜身世，不論佢哋行為有幾咁不修邊幅，或者成身臭，森哥完全係面不改容，佢對於人嘅關懷同尊重係令到我好深刻」。他續稱，楊森既是大學教授，且是多年的立法會議員，但他對待每個街坊如朋友，絲毫沒有政治人物的架子，成為他日後的榜樣。

柴文瀚：楊退下火線仍記掛街坊

柴文瀚補充，楊森近年多次為民主派後輩助選，表現極之落力，積極與街坊握手不在話下，即使街站團隊已收起物資、準備離開，楊森仍然站在街頭與街坊交談，「好少從政嘅可以做到佢咁」。就算退下火線多年，楊森記掛的仍是地區街坊的事，叮囑柴文瀚及其他後輩，每年要出席石澳居民會的活動，也要做好地區議題和連結。

2019年反送中運動，楊森因多次參與遊行集會身負四罪，遊行「終點」是監獄，楊森昨天由法庭返回收押所，仍高舉雙手明志。羅健熙形容，73歲的楊森承擔了時代的呼召，代表民主派陣營走在抗爭前線，「當個社會時勢去到咁嘅環境下，佢哋選擇回應個calling（呼召）……我覺得佢哋係有咗準備要去做犧牲，（用）一個公民抗命，希望令到香港人遊行集會嘅權利可以繼續去彰顯。」