【本報訊】荃灣沙咀道肺炎採樣站昨凌晨疑被縱火，站內大量物資付諸一炬， 消防於現場發現助燃劑。受火警影響，昨早該採樣站一度關閉，有區議員認為火警是因當局的保安漏洞而起，因採樣站在非服務時間無保安當值，猶如無掩雞籠，並斥如今造成大批防疫物資報廢，實屬浪費公帑。

區議員斥無掩雞籠

事發昨日凌晨2時許，用作肺炎採樣站位於沙咀道遊樂場足球場，四個帳篷及大批防疫物資突然起火冒出濃煙，消防到場拖喉射水將火救熄，無人受傷。據了解，該採樣站開放時間為早上8時至晚上8時，惟在非服務時間，現場僅以鐵馬圍起，場內不設閉路電視，當局並無聘請保安員通宵駐守。

火警中，站內約20米乘10米面積焚毀，其中四個帳篷燒毀、球場外牆及看台熏黑、看台玻璃圍場亦因高溫粉碎、膠凳燒至變形、大批防疫用品如防護衣、消毒藥水、手套等皆付諸一炬。消息指，人員於現場發現助燃劑，懷疑導致醫療用品起火，警方列作縱火案。

昨早採樣站暫停開放，至下午2時3輛流動採樣車到達才恢復服務，現場大排人龍。荃灣區議員易承聰指火警「係一個好大嘅保安漏洞」，因部門疏忽令採樣站入夜後如無掩雞籠，無人看管站內物質。他續指，火警中焚毀物資是浪費納稅人錢，「政府成日賴市民唔主動打針、檢測，之前先講話啲針（疫苗）用唔晒要捐，費事嘥嘢，呢頭喺度賴市民，嗰頭就亂擗啲嘢。」