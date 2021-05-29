政府不遺餘力地「谷針」，日前更將疫苗計劃擴大至持「雙程證」留港的內地居民、免遣返聲請人，以及獲聯合國難民事務高級專員署確認的難民。聶德權今早透露，昨日（29日）已有4,000多人透過郵局預約。不少持雙程證到港人士雖然對免費打針表示歡迎，但指政策推出太遲，有進步的空間。

去年10月持雙程證來港的江太，非常歡迎政府的決定，更形容有關舉動是「比較溫暖嘅決定囉，同埋人性化（嘅做法）」。她稱自己期待打針已久，家中有小朋友，打針後感到相當安心，又指政策一推出，自己便馬上到郵局排隊，雖然當時只是早上9時左右，但已有很多人排隊，「期待打針期待咗好耐㗎喇」。

江太又透露自己曾向私家診所查詢可否自費打針，但護士指沒有相應政策，不可以替她接種疫苗，讓她一度產生被歧視的感覺：「如果我喺大陸呢，我即刻排隊即刻有得打㗎嘛，但係喺香港逗留，因為好多原因要逗留係度，好耐打唔到（疫苗）。」

她最後指，「你（政府）廢事啲疫苗擺喺度嘥咗嘛，其實好多地方已經唔夠打啦，都無針畀佢哋打，咁香港其實咁好嘅福利，點解大家唔打呢。你自己都係有屋企人，同埋要保護返自己㗎嘛。」

來港一年多 冀打針後一通關可返鄉

持雙程證到港一年多的石小姐，指自己自去年1月起沒有回過家鄉，希望接種疫苗後一通關便能回鄉。她指政府放寬可接種疫苗的群組，讓她感覺不會浪費疫苗：「不會浪費了那些針咯，因為我覺得香港人好像很介意去打針，因為已經有那麼多疫苗已經到港了，但是很多香港人很多顧慮的，不願意去打。」

石小姐又認為政府應早一點放寬至持雙程證等人士接種疫苗，指應按接種意願而非其他的因素安排打針的優先次序：「應該早一點也讓我們打吧，不要那麼介意地區分香港和非香港居民咯，很多香港居民不願意打的話，應該早一點讓我們這些願意打的打咯。」被問及為何選擇接種科興疫苗，她則指自己進行資料蒐集後，發現副作用更少，且表示「科興是國產的，我覺得安全一點。」

從事建築業的吳小姐指，自己因為感到每兩星期要做一次檢測太麻煩，所以寧願接種疫苗。被問及不同疫苗的副作用及效用時，她回應指「隨便囉」，更言沒有做搜集：「淨係費事做（檢測）咁囉，都唔係咁驚嗰啲嘅，依啲針打咗又唔知維持幾耐。」

另外，近日科興疫苗預約人數急升，接種科興的官涌疫苗接種中心下午2時左右大排長龍，隊尾一度排至疫苗中心外的街口。有中心職員表示，今日有不少持雙程證人士來到接種疫苗。

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