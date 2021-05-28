【本報訊】獲緩刑的單仲偕和蔡耀昌昨午步出法庭，對戰友被重判感沉重難過。蔡耀昌說，香港的政治環境史無前例地嚴峻，寄語港人堅持信念，以靈活變通方式繼續捍衞自身權利。單仲偕批評，法官以18個月或24個月為量刑起點，對比過往是創紀錄的判刑，形容「香港已經係變咗，法庭亦都已經變咗」，其法律團隊或就刑期上訴。

蔡耀昌說會繼續爭取在法例框架下悼念六四，現時面對的政治法律環境嚴峻、風險越來越大，會更小心處理，在和平、理性、合法的框架下做事。

憶收押所內脫剩底褲瞓仍流汗

同案被告、社民連梁國雄被判囚18個月，其太太陳寶瑩在庭外批評，本案控罪較輕微，各被告卻被判囚14至18個月，判決將造成極大的寒蟬效應，是對和平集會的恐嚇。

10.1集結案各被告未定罪便已飽嘗牢獄之苦。獲緩刑的民主黨單仲偕與支聯會秘書蔡耀昌，過去10日被還押荔枝角收押所。單仲偕憶述曾在探望時間與其他被還柙的政治人物碰面，但由於他作為政治人物須單獨囚禁，即使與他們碰面亦無法交談。但他透露「35+案嘅囚友都瘦咗好多」，希望港人繼續支持他們。

他又表示，收押所內每日只可以洗澡一次，即使赤裸上身只穿內褲睡覺，天氣酷熱下手臂仍發出熱疹並不停流汗。他續說，在囚女士須按規定穿長褲，「佢哋面對嘅困難我想像唔到」，呼籲外界關注在囚人士待遇。

雖然單仲偕獲緩刑，但根據《區議會條例》，如區議員被定罪並判監三個月以上，不論是否獲緩刑均會喪失議員資格，意味單仲偕的葵青區議員議席將被褫奪，連帶其區議會主席之位也將懸空。他昨回應指，早有失去議席的心理準備，事前已跟團隊及其他議員商討安排，並獲諒解和支持。

除單仲偕外，早前已有四名民主派區議員因被判囚而喪失議員資格，包括因參與去年六四集會被判囚六個月的前荃灣區議員岑敖暉等。