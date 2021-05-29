太古可口可樂公司早前推出「優化薪酬架構政策」，被營運部員工怒批是以「優化」為名，趁疫情逼員工接受減薪為實，部門昨（28日）起有約四分之三員工發起工業行動抗議，並強調去意已決，今日只是爭取合理的離職方案。蒸餾水運輸隊在方案實行近一個月後，不少部門同事薪酬有三成或以上的減幅，今起有大部份運輸隊成員加入罷工，抗議太古可樂集團的無良方案，直斥太古可樂「忘恩負義」。

今日早上約8時15分，營業部與蒸餾水運輸隊的員工到場，部份營業部員工頭上綁上「用完即棄」、「言而無信」等紅色頭帶，拉起「太古可口可樂 忘恩負義用完即棄」、「太古可口可樂 業績增長減人工」等橫額抗議。員工又一度大叫「太古可樂冇陰功，業績增長減人工，肥上瘦下長歪風，天理不容齊罷工」的口號，有出車的司機呼籲罷工員工加油。工業行動期間，有警員上前提醒員工不可聚集，員工以4人一組形式分散開後，警員僅在遠處監察，未有再上前干預。

輸送隊員工人工大減三分一：高層做法係想我哋自動流失咁囉

在太古可樂工作11年邱先生，是蒸餾水輸送隊的員工，新方案下薪金減幅大概3,000至5,000元，幾乎是薪金的三分之一，他形容看到方案後的第一張糧單「眼淚流」，「睇到份糧單已經冇心機去做㗎喇，好多同事都已經對公司失晒信任」，但他指目前並未考慮離職，「會中咗公司個圈套」，會先嘗試爭取應有的權益。「如果個個都諗住走，就唔會有今次嘅行動」，指雖然公司對員工無情，但大家在公司工作多年，仍對公司有感情。

他續指，「有啲人做咗5年，人工都係出緊萬二蚊，因為我哋而家多數都係靠年資、靠福利先可以維持到，如果佢依家cut咗佢份福利，根本就每個人都好難維持到囉。如果一個運輸嘅萬二蚊一個月，仲要係出面日曬雨淋嘅，根本冇可能接受到囉」。他形容高層的做法是「想我哋自動流失咁囉」，指雖然目前未考慮離職，但若然爭取不到應有的權益，將會逐步將行動升級。

廿載老臣子不忿公司無情對待 批「重蹈覆轍」

營業部門的Gary，在太古可樂工作19年，調整下失去足足三分之一的薪金。在公司近廿載，他指當年亦有發生過類似的情況，公司以「優化」之名去減薪，結果當時有不少前輩離職，批評公司「重蹈覆轍」。

他透露，有同事跟自己反映，在一對一諮詢期間，高層曾以同事的個人狀況作游說：「（佢講）我雖然冇你嘅facebook，不過我知道你屋企有小朋友，又需要供樓，咁你如果無咗份工呢，好慘㗎喎，但係我哋個方案呢，就必須要行㗎喇」，嘗試勸同事簽署方案。

Gary又指，昨日同事的員工證被暫停，無法進入公司內，雖然後來恢復證件，在同事去洗手間時，找保安跟隨其後，並在廁所外等候他們上洗手間，他指多年的付出換來公司無情對待，讓他們感覺不受尊重。

雖然疫情下百業蕭條，要找一份新工作有一定難度，面對失業的壓力，Gary指大家仍拒絕如管理層言「試吓先」：「咁但係同事都會諗，3個月後你會點呢？會唔會3個月畀個緩衝期你走去出去請人，跟住將同事炒咗呢？」他直言員工與公司間的信任已失去，大家亦忍無可忍，呼籲其他同受苦況的全體同事站出來，「如果其他部門嘅同事，如果受到不平等待遇，希望你今次趁呢個機會站出嚟，我哋一齊爭取勞工權益！」

批辭退說法含糊：咁多年嘅大品牌唔可以囉

雖然方案對年資較淺的同事有加薪的保障，但在營業部工作2年7個月的Hans仍沒有接受新方案。高層在游說他們簽署新合約時，指新人沒有損失，可以簽署新合同，他指新方案下，自己底薪的確有3,000元的加幅，惟其他方面沒有保障，「咁我都會諗，如果做多5年、10年，我變咗舊嘅員工」，因而拒絕簽署新合同。

雖然疫情下找新工作有難度，他指自己並不擔心：「明知係欺壓、不平等嘅條約，我係唔會夾硬去簽啦，因為之後都係嘥緊自己時間。」他又批評太古可樂作為大公司，高層指會辭退員工的說法與合約上指的「may」、「consider」等字眼有出入，他直言難以接受：「唔應該咁含糊啦、咁唔清晰啦，樣樣嘢都應該係白紙黑字同人講，有個法律性係度，⋯⋯（太古可樂）咁多年嘅大品牌唔可以囉。」

工會會長直言罷工影響不大 仍「企出嚟」表達不滿

營業部七成員工拒絕接受新優化方案，去意已決，但堅持以罷工方式爭取13個月離職賠償的方案。太古飲料（香港）職工總會會長卓漢文強調營業部的同事非「恨錢」，指「就算國泰蝕咁多錢呀，佢哋都有6個月補償呀，我哋營業部年年幫佢穩賺錢呀，但係我哋都只係值嗰一個月（賠償），所以我哋覺得係冇咗個尊嚴」。他又形容昨日高層與蒸餾水運輸隊的談判是「玩佢哋」，直指「當佢哋（運輸隊同事）係白痴囉」。

被問及罷工行動的實際影響，卓停頓一下後指，「好坦白嘅，講真，係呢度嘅員工，我諗都係佔一成到㗎啫，對佢運作我相信影響唔係好大，但係點解我哋都要企出嚟呢？我係想話佢知，我可能對你生意無影響，但我都要清楚表達你知，我哋對你真係好不滿，我哋先會企出嚟，你可以唔正視我哋，我哋影響唔到你，咁咪一路喺度坐落去囉，一路喺度鬥肉酸落去囉。」

太古集團指，已相約員工於下周一見面傾談，對任何的對話持開放態度，並再強調方案並非要辭退員工。

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