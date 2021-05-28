【難以耕耘】

【本報訊】由粉嶺聯和墟一帶駕車約20分鐘，深入蜿蜒鄉郊小路，翠綠山頭之間，忽有三米高的新建石屎躉與鐵絲圍欄。圍欄內被石屎小路分成三大幅土地，其中一幅未有人開墾、寸草不生的黃色泥土。右邊山墳前種滿西瓜、芫茜、豆角、茄子等的，是72歲阿戴復耕的農田。新界東北發展計劃摧毀大量農田，發展局推出「特殊農地復耕計劃」，安置被逼遷農夫租用指定官地復耕。阿戴就是首批被發配到粉嶺華山復耕的農夫，他的農地不但偏遠，更挖出大量石塊，部份粟米未收割已變黃。

馬屎埔耕作逾40年的阿戴被收地後，經「特殊農地復耕計劃」，今年2月簽約進駐這幅位於華山的復耕地，成首批獲安置在此的農夫。租約為期五年，每半年繳租一次，平均月租毋須1,000元。農田旁為兩層高小屋，供農夫留宿和儲放用具。阿戴的復耕地佔地2.07斗（約15,000平方呎），與舊日馬屎埔農地面積相若。阿戴說，早已聽聞華山是「鑊」形爛地，簽約前曾到場視察，「係一個大型嘅沙漠土地，上嚟嗰陣，啲泥頭車彳亍咁轉。真係黃沙萬里，塵土飛揚。直至佢（發展局）交貨畀我前一個禮拜（再嚟睇），見到幾好，就接受咗」。

阿戴稱，開初以為土地是黃泥沙，較適合種樹但不宜種菜，惟自己不介意當「開荒牛」，遂親手將土地翻鬆分行混土，不料挖出大量石頭，小至常見於火車軌的「道碴」或瀝青小石、大至近手臂長的石塊，還有生銹的士巴拿等，阿戴苦笑：「發現好多金……越執越興奮，唉。你當嗰啲石頭係鑽石，咪有心機去做囉。如果當佢石頭，真係無心機喇咁。」

踩20分鐘單車到聯和墟賣菜

昔日馬屎埔屬優質田，毋須執石，阿戴起初不清楚石頭對農作物的影響，惟後來發現同一行的粟米，頭尾的青綠，中間的卻變黃，質疑是與泥土內有不少石頭有關，也擔心石頭不利農作物根部生長等，而三個月以來他已施肥四、五次，「正常唔使咁多」。

他續稱，簽約前已要求須有去水口和電力，惟至上月底才造好去水口，2月底未播種時曾下過一場細雨，已水浸過腳眼。當局發配復耕地時沒有讓他選擇，「好似欽點咁，我根本就無諗過嚟呢度」。即使農作物開始收成，也因位置偏遠無人問津。以往馬屎埔每天都有天光墟賣菜，現時則要踏20分鐘單車到聯和墟，「我又無車牌、無van仔，單車可以放到幾多菜？」

發展局則辯稱，復耕計劃農地的選址，經過相關專業部門評估，確定適合作農耕用途。以華山復耕農地為例，因應承租農戶的建議，土木工程拓展署在復耕農地土壤加入骨粉、花生麩等肥料、去除農地上小量石頭及雜物、及在農地增設「去水口」以加強排水。當局並指稱，據理解有部份復耕農戶的農作物已有收成，土木工程拓展署的工程團隊會繼續定期探訪農民以了解他們需要並提供適切協助。