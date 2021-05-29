強迫公職人員效忠特區的宣誓制度日前落實延伸至非公務員的政府僱員，就連人口普查的短期兼職人員亦同樣受到影響。有即將接受訓練的準人口普查員表示，近日接獲統計處通知，稱參加訓練時需要提交簽署聲明，表明要擁護《基本法》和效忠特區。他坦言擔心簽署聲明後或對日後移民有影響，計劃拒簽聲明。

大學生A先生今年初應徵今年人口普查的人口普查員一職，今月獲通知已通過面試。惟統計處上周四交代受訓詳情時，卻附載「聲明」表格，要求獲聘者獲在受訓時一併提交。

「聲明」表格列明，簽署人受聘為中華人民共和國香港特別行政區政府以非公務員聘用條款聘用的僱員，定當擁護《基本法》和效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，對特區政府負責。「聲明」亦有備註，指如對聲明書內容作出更改、增加或刪減，該聲明書即告無效。

確認接受職位時未曾提及要簽署聲明

A先生指，政府在當初招聘，以至本月初確認他是否接受職位時，也未有提及要簽署該「聲明」，對當局上周四突然增加此要求「感覺有啲伏」，「好似有啲瞞住你咁」。他又指：「明白將來做政府工可能要宣誓，但而家純粹暑假，想搵份工做，咁啱見幾好pay就apply，完全無expect過要宣誓。如果一開始知道要宣誓，我基本上唔會去apply呢份工。」

他坦言，自己除考慮自己的政治取向，更擔心今次若簽署聲明，或對日後外國的移民申請造成影響，「咁就一世，咪好唔抵囉！」他計劃不參加人口普查的訓練，並拒簽聲明。

網民稱未窮到為一萬蚊出賣良知

近日亦有即將參與訓練的準人口普查工作人員提及，被當局要求「宣誓」。有網民在社交平台留言稱：「我係窮，老老實實我仲等緊筆錢攞嚟交學費，但係未窮到為咗嗰一萬蚊連良知都出賣埋」。有留言稱：「做半個月都要宣，咁煩」，亦有網民坦言：「政府工，預咗啦！」

公務員事務局：非公務員政府僱員須遵守有關要求

公務員事務局回覆指，局方於5月21日向各政策局及部門發出通告，要求在去年7月1日或之後按非公務員聘用條款聘用的政府僱員（非公務員政府僱員），須簽署聲明擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區、盡忠職守和對香港特區政府負責。非公務員政府僱員不論其為全職或兼職人員，也不論其合約長短，也須遵守有關要求。他們須在部門發出有關信函的三星期內簽妥及交回聲明。準非公務員受聘人須在接受聘任時簽署聲明。

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