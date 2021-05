【遊行有罪】

【本報訊】被判囚18個月後押返荔枝角收押所的陳皓桓,一下囚車即回頭對着遠方鏡頭高舉勝利手勢,他在判刑前寫下「致香港人公開信」,着港人勿忘昨日播的種,將來定必收成,以及勿忘記六四、7.1等日子,身兼民陣召集人的他亦表明民陣不會解散。再被判囚的李卓人透過社交網站指出,今天香港「坐監也是抗爭」,揚言會堅持下去。

早知勢必被判囚,陳皓桓上周六早已撰寫好「致香港人公開信」,待判刑一出便公開。他在信中感謝港人,讓全世界看到港人努力,令港府撤回《逃犯條例》修訂,「實在令我感到驕傲又感動」。他指出,雖然民主派及抗爭者因國歌法、國安法等相繼入獄,但勉勵同路人要堅持信念,「昨日播的種,將來定必收成,爭取民主亦不是一朝一夕。只要我們堅持信念,逆流而上,並肩同行,終有一天,我們必定能在煲底相見」。

庭上籲毋忘六四七一

年僅25歲的社民連常委兼民陣召集人陳皓桓,昨日因10.1遊行案被判囚18個月。但要被判監的恐懼沒有把他擊倒,陳皓桓昨被押送到法庭聽取判刑,他在庭上高呼:「六四悼念,七一發聲,香港人撐住。」戰友梁國雄亦高喊「毋忘六四」。

當陳皓桓被帶返荔枝角收押所後,他甫下囚車便立即回頭,知道傳媒的鏡頭早已在遠方守候,他即時高舉勝利手勢,似要告訴外界「我冇事」。多名成員身在牢獄的社民連,昨晚其facebook專頁發文指:「 We only lose when we give up!(只有放棄,才會失敗) 不是抗命,就是認命; 竊鉤者誅,竊國者侯!」

民陣恐被取締 陳:不會解散

面對民陣或被政權取締,陳皓桓在信中表示,即使已身陷囹圄,也不會放棄民陣,同時為大家打氣,「我仍然堅持民陣不會解散,直到最後一刻。也請大家不要忘記六四、七一等日子繼續發聲,為獄中的、為離港的、為自由的、為香港繼續努力」。最後他寫道:「石在火種在,人在希望在!五大訴求,缺一不可!願榮光歸香港。」

陳皓桓的社交網站提醒市民,若想支持他可在帖文下留言,專頁管理員會截圖寄給他,同時亦可以寫信並訂閱其Patreon,以了解他的近況。

李卓人的facebook專頁表明會堅持下去:「今天的香港,坐監也是抗爭,阿人在監牢一定繼續撐住,大家在牆外也要加油,never surrender。」