【遊行有罪】

【本報訊】被判囚18個月後押返荔枝角收押所的陳皓桓，一下囚車即回頭對着遠方鏡頭高舉勝利手勢，他在判刑前寫下「致香港人公開信」，着港人勿忘昨日播的種，將來定必收成，以及勿忘記六四、7.1等日子，身兼民陣召集人的他亦表明民陣不會解散。再被判囚的李卓人透過社交網站指出，今天香港「坐監也是抗爭」，揚言會堅持下去。

早知勢必被判囚，陳皓桓上周六早已撰寫好「致香港人公開信」，待判刑一出便公開。他在信中感謝港人，讓全世界看到港人努力，令港府撤回《逃犯條例》修訂，「實在令我感到驕傲又感動」。他指出，雖然民主派及抗爭者因國歌法、國安法等相繼入獄，但勉勵同路人要堅持信念，「昨日播的種，將來定必收成，爭取民主亦不是一朝一夕。只要我們堅持信念，逆流而上，並肩同行，終有一天，我們必定能在煲底相見」。

庭上籲毋忘六四七一

年僅25歲的社民連常委兼民陣召集人陳皓桓，昨日因10.1遊行案被判囚18個月。但要被判監的恐懼沒有把他擊倒，陳皓桓昨被押送到法庭聽取判刑，他在庭上高呼：「六四悼念，七一發聲，香港人撐住。」戰友梁國雄亦高喊「毋忘六四」。

當陳皓桓被帶返荔枝角收押所後，他甫下囚車便立即回頭，知道傳媒的鏡頭早已在遠方守候，他即時高舉勝利手勢，似要告訴外界「我冇事」。多名成員身在牢獄的社民連，昨晚其facebook專頁發文指：「 We only lose when we give up！（只有放棄，才會失敗） 不是抗命，就是認命； 竊鉤者誅，竊國者侯！」

民陣恐被取締 陳：不會解散

面對民陣或被政權取締，陳皓桓在信中表示，即使已身陷囹圄，也不會放棄民陣，同時為大家打氣，「我仍然堅持民陣不會解散，直到最後一刻。也請大家不要忘記六四、七一等日子繼續發聲，為獄中的、為離港的、為自由的、為香港繼續努力」。最後他寫道：「石在火種在，人在希望在！五大訴求，缺一不可！願榮光歸香港。」

陳皓桓的社交網站提醒市民，若想支持他可在帖文下留言，專頁管理員會截圖寄給他，同時亦可以寫信並訂閱其Patreon，以了解他的近況。

李卓人的facebook專頁表明會堅持下去：「今天的香港，坐監也是抗爭，阿人在監牢一定繼續撐住，大家在牆外也要加油，never surrender。」