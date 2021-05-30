勞福局局長羅致光今（30日）在網誌指，香港於2020年的總生育率（TFR）跌至0.87，形容數字是「歷史新低」及遠低於過往可預期範圍。他認為，去年生育率下降分別受到前年社會事件及一年多來的疫情影響，預料今年的生育數字仍會因失業率高峰期及疫情而下跌。有幼兒教育界人士稱，出生率低導致幼教界承受巨大壓力，成因則是住屋問題、疫情及移民潮交叠而成。

家庭結構職場環境令年輕夫婦寧節育

幼兒教育人員協會主席甄可安表示，香港的活產嬰兒數目自2016年起持續下降，由每年逾6萬人逐步下降至去年僅約4.9萬人。他形容出生率下降對全港幼稚園界帶來巨大經營壓力，「如果一間幼稚園有100個學生，呢度都講緊百幾間幼稚園（學額）」。

甄續表示，除香港的住屋問題令出生率持續低迷外，港人的家庭結構及職場環境亦令許多年輕家庭對生兒育女感卻步，「雙職家庭通常都係畀外傭或者『四大長老』照顧（子女），但如果環境本身唔好，佢哋都未必考慮生」。

料出生率持續數年低迷

他認為，港府應設立更多育嬰院或參考外國「牛奶金」政策鼓勵更多家庭生育，紓緩家長的育兒壓力。他又指，疫情亦令不少港人感「飯碗」朝不保夕，變相令不少人推遲其結婚及生育計劃，預計出生率低迷的狀況會持續多數年。

甄亦坦言，去年底至今的移民潮的問題亦不容忽視，「家長會突然同校長講要離開喇」。他認為，近年香港政經環境及教育政策的急速變化，令不少家長即使考慮生育，也未必願意讓子女在香港接受教育。

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