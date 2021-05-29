【本報訊】竹篙灣檢疫中心發生檢疫男子走甩20小時事件，揭露隔離營無掩雞籠，再有駐守的民安隊爆料吐苦水，指竹篙灣的管理由民安隊負責，今次事件民安隊責無旁貸，但啟用至今，當局未為民安隊提供處理逃走的訓練，只着舉牌勸阻或等警方到來處理，終釀出走事件。另外衞生署已就月中保安人手不足向相關公司警告。

斥當局無提供訓練

成功逃離竹篙灣檢疫中心姓鍾男子（34歲），衞生署昨指他被尋回後在將軍澳醫院留醫，並指當日事發時有足夠保安員在第三期執勤，事件與檢疫中心人手無直接關係。據知鍾在外國長大，最初被送往隔離營強檢時一直大吵大嚷，惟當局掉以輕心，沒加派保安在他入住的第三期125號營舍巡邏，結果讓他有機可逃。

知情民安隊成員稱，上周日（23日）晚上11時，鍾擅自離開隔離營時，曾有民安隊發現舉牌制止，牌內文字除中英文、還有烏都語，內容是「請返回你的房間，否則可能被檢控」，但鍾沒理，而他們要等警員到來處理，最終他走出閘口登上接應私家車離去。出走事件後，連日多了警員入內巡邏。

他說，民安隊雖名義上負責竹篙灣管理，但當局沒提供訓練，教導如何阻止逃走者，及怎樣應對暴力事件及自衞，上級只教他們舉牌、攔住對方或馬上通知警方。最令他覺荒謬是，法例原來賦予民安隊拘捕權力，但上級一直沒言明，懷疑是不想惹麻煩，「個個都抱住睬你都儍心態混日子，士氣好差。」

他表示，造成士氣低落與管理不善有關，民安隊屬義務抗疫，但被當局「用完即棄」，第三波疫情告一段落時，隔離人士大減，當局大削民安隊人手，至去年11月跳舞群組爆疫才增加人手，本月初映灣園1,500名居民被送往竹篙灣檢疫，在沒加人手下，民安隊頂硬上，現時疫情接近清零，民安隊下月每更人手由60人減到29人，夜更減至25人。衞生署指本月11日早上中心當值保安人數未達40人的合約要求，據知只有四分一人手，署方已向有關公司書面警告。