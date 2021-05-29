說起原居民，大家通常只想到新界鄉紳。其實東九龍有一群沒有丁權的原居民，而且有一支更是天后娘娘的後人。

天后娘娘本為宋朝福建人，本名林默娘，相傳她通天文且有神力，後來被奉為海神。同宗後人林長勝在北宋年間來到香港，最初在鑽石山建立彭埔圍，落地生根開枝散葉。彭埔圍在康熙年間被海盜洗劫，後人便逃難到附近，分成竹園鄉和蒲崗村兩村分支。

按輩份算，族人稱天后娘娘為「姑婆」。全港最古老的天后廟，西貢佛堂門天后古廟即由林氏在南宋年間興建。可惜林氏多劫，大廟在1936年由華廟會奉政府諭接管，連旁邊的祠堂都被收，其後兩村亦相繼蒙難。日佔時期，日軍為擴建機場，拆除整條蒲崗村。而竹園鄉亦在1957年，被港府以興建徒置大廈為由清拆，原址到今日只剩下十數間荒廢石屋。

林氏在香港開村800年，最後村落被拆，祠廟被收。族人只能每年春秋二祭，相約在黃大祠旁的「出水龜」祖墓前相見，齊集祭祖，然後再到大廟拜祭娘娘。

祭禮並非行禮如儀，而是同族人相見彼此的日子。墓祭首先要祭「后土」（即地母娘娘），儀式要先點香，再奉以三茶三酒三飯，茶酒灌地。接着再祭十一及十二世祖，先由數名長老將衣包化寶，然後子孫不分男女、按輩份排隊敬香，再由墓前兩個人插上香爐。 「太公分豬肉」一般大族會在祠堂做，但林氏不同，墓祭完會直接在墓前分，族人一同野餐。

至於為何是「春秋」二祭而非冬夏呢？追本溯源，周朝王室已經有四時祭禮，後來散播民間成為「春祈秋報」 ，祈求五穀豐登的祭天習俗。東漢開始興重陽登高避疫，演變為掃墓，到宋朝再流行清明墓祭。於是春秋二祭祭天，便演變成祭祖先。

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油麻地天后廟油麻地書院，展期：5月29日至6月5日

九龍城香港郭汾陽崇德總會，展期：6月1日至6月8日

元朗厦村友恭學校，展期：5月22日至6月5日

鳴謝 香港史學會 長春社文化古蹟資源中心

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