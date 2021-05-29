【本報訊】囚權組織石牆花早前發起網上聯署，成功收集12.5萬名市民簽名，要求懲教署改善監獄酷熱環境。事隔一星期，組織創辦人邵家臻終收到署方書面回覆，他昨日公開回覆指署方雖稱加裝牛角扇及安裝通風較佳的閘門和窗戶等，但認為署方所言十分含蓄，未交代細節，又批評署方遺漏聯署要求的其他建議，反建議署方記錄在囚人士中暑記錄，及正視囚犯生熱痱的問題，已聯同立法會前議員張超雄再去信懲教署長胡英明，要求進一步回應及會面。

促記錄中暑數字

邵昨晚稱會促署方開始記錄囚犯中暑數字，掌握數據反映酷熱對囚犯影響，亦會着署方改善囚犯生熱痱的情況，「以前唔當熱痱係乜嘢，好嚴重就當皮膚病送院」，指熱痱嚴重會致皮膚腫脹、發炎劇痛。

邵昨在fb公開懲教署上周四電郵回覆，署方重申一直採取多項措施改善監獄內的羈押環境，除恒常更換風扇，「亦加裝風力強勁的牛角扇，並按部就班安裝通風效能較佳的新式閘門及窗戶」，「亦會按計劃為赤柱監獄囚室加裝防自殺設計的滾筒扇」。

邵聯同張超雄再次去信胡英明，直言當市民以為訴求石沉大海竟獲回覆，反映署方並非對酷熱引致的人道災難無動於衷，但質疑署方的回覆內容十分含蓄，要求進一步交代「哪一間院所有進行加建或改善工程？」、「全港院所共加裝了多少把牛角扇和滾筒扇？」；以及「改善工程後，各院所具體溫度降低了多少？」此外，因應早前12.5萬名聯署市民促懲教署實施其他可行建議，包括容許家屬為在囚人士提供退熱貼、便攜式電動風扇等；提供飲用凍水等，邵質疑署方遺漏跟進，讓在囚人士可在合乎人道的環境服刑。