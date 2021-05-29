【本報訊】本周五是六四32周年，警方今年再以限聚令及防疫為由，反對支聯會舉行六四遊行及禁止舉辦維園燭光集會，支聯會提出上訴昨被上訴委員會駁回。支聯會隨即宣佈，今年不會組織及宣傳六四維園集會，是32年來首次。支聯會副主席鄒幸彤表示，她會以個人名義，在6月4日晚上8時遵守已有32年的約定，但未有明言會否進入維園：「在大家都能看到的地方，點起燭光。」

警方上周四拒絕就六四遊行及維園燭光集會發出不反對通知書，支聯會隨即上訴，公眾集會及遊行上訴委員會昨聆訊，委員會以限聚令和疫苗接種率未如理想等理由，駁回上訴。支聯會無奈宣佈取消原定今日舉行的六四遊行及周五的六四維園燭光悼念集會，並即時停止相關宣傳工作。支聯會批評警方不斷以疫情為藉口，限制市民遊行集會的權利，阻止市民悼念六四，感到十分遺憾。

蔡耀昌：或在其他地方悼念

支聯會秘書蔡耀昌昨在上訴被駁回後表明，支聯會不會以組織名義到場參與，常委、成員和義工等也不會以相關身份到場，他亦不會在六四當晚進入維園，可能會在其他地方悼念。

今年是支聯會32年來首次表明不會舉辦及宣傳六四維園燭光集會，去年支聯會的六四集會亦遭警方反對，但當晚數以萬計港人走過警方包圍、鐵馬封鎖，依時齊集在維園點起燭光。已被判入獄的支聯會副主席何俊仁早前已表明，市民今年到維園悼念六四將要冒很大風險，因當局隨時拉人。

另一位支聯會副主席鄒幸彤在社交網站發表題為〈燭光無罪 堅守陣地〉的文章，指會以個人名義在6月4日晚上8時點起燭光，但她未有提到確實地點：「我仍會去守這已有32年的約定，在大家都能看到的地方，點起燭光。」

她認為每人也要盡力在嚴寒中守住燭光、良知的底線、僅餘的自由：「只因專政貪得無饜（厭），委曲並不能求存，只會換來紅線的無盡擴張。惟有堅守陣地，以行動捍衞立場和原則，才能爭取到生存的空間。今年6月4日，讓我們繼續以燭光，為死者爭公義，為生者衞尊嚴。」

「委曲並不能求存」

鄒幸彤在目前法律環境下，對支聯會無法再以組織名義主辦維園的燭光悼念表示抱歉，「有負大家所托，愧疚萬分」。但她認為，在組織身份之外，他們是有自主行動能力的個人：「沒有領袖牽頭，我們也能自動自發。經歷了2019年洗禮的大家，經歷了31年的燭光集會的大家，早就知道6月4日，該做甚麼。」

鄒幸彤昨在職工盟的六四街站時亦指，港府利用防疫拒批不反對通知書令人難以信服，「賺錢嘅經濟生活聚集就可以保存，政治表態嘅聚集就唔可以保存？」她指近日目睹身旁戰友身陷囹圄，令她認為要多出一分力：「更加要做多少少嘢，更加要企出嚟，更加要做多啲嘅努力，等佢哋可以快啲出返嚟……我哋只能夠堅持做自己應該做嘅事情，佢（政權）幾時一把大刀斬落嚟，我哋無法預測，只能夠做好自己嘅準備工作。」蔡耀昌昨指，支聯會無法干預一個人以個人身份行事。

保安局昨發聲明提醒巿民切勿參與或宣傳未經批准集結，指上訴委員會維持警方決定，反對六四的遊行和集會，相關活動屬未經批准集結，任何人不得參與、宣傳或公佈，否則會觸犯法例。