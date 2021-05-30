警方早前拒絕就明天「毋忘六四」遊行及六四維園燭光集會發出不反對通知書，支聯會提出上訴，惟昨日（30日）遭公眾集會及遊行上訴委員會以限聚令和疫苗接種率未如理想等理由駁回。雖然今年維園六四晚會或不復再，但不少市民表明會堅持悼念。六四紀念館將於今午2時起重開，同時會舉行新年度的主題展覽—「八九民運與香港」圖片展，並設立小場區，將八九北京場景與歷年維園燭光組合，讓市民獻花悼念。支聯會今早亦將舉行記者會，《蘋果》正直播情況。

支聯會常委盧偉明表示，六四紀念館重開後，破天荒設立「八九民運與香港圖片展」，將北京場景及歷年維園燭光併合出來，讓市民前來獻花悼念八九亡靈。他認為，每人有責任守護記憶，「只要今日每人多走一步，再大再廣的打壓亦阻上唔到我哋將史實傳播出去」。

盧又說，今次的展覽理應並不會產生任何法律風險，「除非我地話今日嘅香港，連講真相、講歷史、講事實都係犯法」，展品只是將市民32年來的堅持真真實實地寫出來，希望能夠透過紀念館將史實薪火相傳。

支聯會副主席蔡耀昌指，限聚令於私人地方並不適用，而為了減輕爆疫風險，展館已使用網上預約形式開放參觀，認為展覽合情合法合理，但現時很難評估被「踢館」的風險。他舉例指，會方過去數十年都獲警方批准悼念六四集會，但基於現時的政治和法律風險，他們經商討後，認為會方今年沒法再於維園舉行集會，希望各位市民能用自己的方式悼念六四。

他又歡迎市民於6月4日當晚到館獻上鮮花，但由於屆時人數可能較多，會方或需以流水式方法控制人潮，希望市民能體諒等候時間會較長。

展館上一次開放時有同時展出與香港反送運動有關的展品，例如示威者的頭盔等，支聯會指，會方今次將會把反送中的相關展品收起，以迎合「八九民運」的主題。蔡耀昌表示，相關決定並無關政治壓力，只是支聯會向來都將平反六四作為長期核心項目，故其他展館主題均設有限時。

直播連結

《果燃台》

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六四紀念館參觀資訊：

日期：2021年5月30日（下午2時至6時）

日期：2021年5月31日至6月6日（中午12時至下午6時）*6月4日將延至晚上10時

日期：2021年6月7日起（直至另行通知）

時間：星期二至日，中午12:00至下午6:00（逢星期一休館）

地址：九龍旺角旺角道11-13號藝旺商業大廈10字樓

網上預約：http://bit.ly/64exhibit

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