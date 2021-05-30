官商銀彈谷針後針及預約打針人數急增，惟一日後升勢開始回軟。周日（30日）單日合共有35,200人接種疫苗，較周六（29日）回落7,200人；打首針中國科興滅活疫苗人數較前一日少2,200人，打首針德國BioNTech復必泰mRNA人數更較前一日少3,000人。若以兩針計算，單日接種科興人數共有約12,700人，較周六減少1,800人，甩底率約3%；接種BioNTech疫苗的人數亦有約22,600人，較周六跌5,400人，甩底率同樣為約3%。

預約方面，單日預約打科興人數由一連兩破萬回落至8,600人，反觀預約BioNTech人數持續上升至18,300人，創本月第二高。

接種科興BioNTech首針人數齊回落

政府周日（30日）晚上公佈的疫苗接種數字，自2月26日起，至今已是第94日，累計已為市民接種共約2,364,000劑疫苗，有約1,359,400人完成第一針，包括約774,400打BioNTech，以及約585,000人打科興；至於已完成兩針則有約1,004,600人，當中約574,800人打BioNTech，約429,800人打科興。

周日（30日）單日合共有35,300人接種疫苗，較周六回落7,200人。接種科興人數有約12,700人，當中約7,400人打第一針，回落2,200人；打科興第二針則上升400人，約5,300人打針。而接種BioNTech第一針及第二針的人數亦同樣下跌，當中約9,800人打第一針，回落3,000人，打第二針亦只有約12,800人，較周六少2,400人。

至於預約數字，只有預約BioNTech復必泰人數繼續上升。周日單日共約26,900人預約接種，當中8,600人預約科興，較周六下跌1,900人；約18,300人預約打BioNTech，較周六增加600人，亦是自5月1日之後最高。

9人不適送院 7人出院 2人擅自離開

另外，再有9人接種疫苗後不適送院，當中有4宗是接種科興。而9宗送院個案中，7人已經出院，而另外亦有2人擅自出院。

而擅自出院個案中，同樣接種第一針BioNTech。1人為57歲男子，在養和東區醫療中心接種疫苗後出現藥物敏感及出疹，於中午12時25分送往東區尤德夫人那打素醫院後情況穩定；另1人為25歲男子，在元朗體育館打針後出現昏厥，於下午1時47分送往博愛醫院後情況穩定。2人經診症後，未有遵從醫生勸告自行出院。

其他個案方面，分別有一名21歲男子接種BioNTech首針後，出現血管迷走神經性昏厥，另有一名61歲女子接種第二針科興後，出現右臉麻痺。2人送院後情況穩定，已經出院。

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